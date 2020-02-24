HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif'le görüştü

Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif'le görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2020 15:15 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve deprem konularını telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif'le görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zarif, İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'da hayatını kaybedenler için Çavuşoğlu'na taziyelerini bildirdi.

İkili, görüşmede Kovid-19 konusunu da ele aldı.

Öte yandan, Çavuşoğlu ile telefonda görüşen Kosova Dışişleri Bakanı Glauk Konjufca da Van'da hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve dayanışma mesajını iletti.

Kovid-19 nedeniyle İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 8'den 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu.

İran ile Türkiye arasında kara ve demir yolu geçişlerine imkan veren Ağrı/Gürbulak, Van/Kapıköy, Hakkari/Esendere, Iğdır/Dilucu kara hudut kapıları ile Van/Kapıköy demir yolu hudut kapısı geçici süreyle giriş-çıkışlara kapatıldı.

Türk Hava Yolları (THY), İran'a düzenlediği bazı uçuşlarını 27 Şubat'a kadar durdurma kararı aldı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular
Çavuşoğlu'ndan Yunanistan, Letonya, Litvanya ve Arnavutluk'a teşekkürÇavuşoğlu'ndan Yunanistan, Letonya, Litvanya ve Arnavutluk'a teşekkür
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu Cevad Zarif

En Çok Okunan Haberler

Lisede skandal! Müdür odasında öğrenciye saldırdı

Lisede skandal! Müdür odasında öğrenciye saldırdı

İran'ı karıştıran Koronavirüs iddiası

İran'ı karıştıran Koronavirüs iddiası

Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına beğeni yağdı

Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına beğeni yağdı

Ali Koç, taraftarların arasına atladı

Ali Koç, taraftarların arasına atladı

İdlib'de sıcak gelişme... TSK konvoyu kente girdi

İdlib'de sıcak gelişme... TSK konvoyu kente girdi

Korkulan oluyor: Dört ülkeye daha sıçradı

Korkulan oluyor: Dört ülkeye daha sıçradı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

İlker Başbuğ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!

İlker Başbuğ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Yardım paralarıyla ilgili suçlamaya AFAD'dan cevap!

Yardım paralarıyla ilgili suçlamaya AFAD'dan cevap!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycan'a gidiyor

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan, Letonya, Litvanya ve Arnavutluk'a teşekkür

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan, Letonya, Litvanya ve Arnavutluk'a teşekkür

Pervin Buldan ile Mithat Sancar, HDP'nin Eş Genel Başkanları seçildi

Buldan ile Sancar, HDP'nin Eş Genel Başkanları seçildi

CHP kongresinde delege kadına sert tepki: Otur lan

CHP kongresinde delege kadına sert tepki: Otur lan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'daki son durumu açıkladı: Birkaç tane şehidimiz var

Erdoğan, Libya'daki son durumu açıkladı: Birkaç tane şehidimiz var

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması

Erdoğan'dan İdlib açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.