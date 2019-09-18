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Bakan Çavuşoğlu Macaristan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 23:48 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Çingiz Aydarbekov ile görüştü

BUDAPEŞTE (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile görüştü.

Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) Budapeşte tanıtım ofisinin açılışına katılmak için geldiği Macaristan'da Kırgız mevkidaşı Aydarbekov ile bir araya geldi.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede, Türkiye ile Kırgızistan ilişkileri ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması konusu ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu'nun Macaristan ziyareti kapsamında Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüşmesi bekleniyor.

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Macaristan

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