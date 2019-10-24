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Bakan Çavuşoğlu, Malezya ve Venezuela dışişleri bakanları ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2019 10:49 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü’deki temasları kapsamında Malezya Dışişleri Bakanı Dato’ Saifuddin Bin Abdullah ve Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile görüştü.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 18.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü’deki temasları kapsamında Malezya Dışişleri Bakanı Dato’ Saifuddin Bin Abdullah ve Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Azerbaycan’da Malezya Dışişleri Bakanı Dato’ Saifuddin Bin Abdullah ile görüştü. Çavuşoğlu sonrasında Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Bakü temasları kapsamında 25 ve 26 Ekim tarihlerinde Bakü’de düzenlenecek NAM Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi’ne katılacak.

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