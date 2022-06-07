Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a 'adalar' üzerinden çok sert tepki! 'Adam gibi cevap versinler'

Yunanistan'ın Ege adalarını uluslararası hukuk kurallarına aykırı olarak silahlandırdığı tartışması devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile düzenlediği ortak basın toplantısında Yunanistan'a adalar üzerinden sert tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adaların silahlandırılmasından vazgeçmemesi durumunda "Adaların egemenliği tartışılacaktır" ifadesini kullandı.
Basın toplantısında açıklamalarda bulunan ve gazetecilerin sorularını yanıtlandıran Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
(Yunanistan) En haksız durumda bile ağlamada çok başarılılar. Gelir yüzünüze sarılırlar, arkalarına döndükleri zaman nefret, kin, yalan, iftira. Bunlar siyasetçilere yakışan tavırlar değil.
(DHA)