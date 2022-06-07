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Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a 'adalar' üzerinden çok sert tepki! 'Adam gibi cevap versinler'

07.06.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ege adalarını silahlandırmaya devam etmesiyle ilgili sert tepki gösterdi. "Yunanistan adaların silahlandırılmasından vazgeçmezse adaların egemenliği tartışılacaktır" diyen Çavuşoğlu, "Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a 'adalar' üzerinden çok sert tepki! 'Adam gibi cevap versinler'

Yunanistan'ın Ege adalarını uluslararası hukuk kurallarına aykırı olarak silahlandırdığı tartışması devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile düzenlediği ortak basın toplantısında Yunanistan'a adalar üzerinden sert tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adaların silahlandırılmasından vazgeçmemesi durumunda "Adaların egemenliği tartışılacaktır" ifadesini kullandı.

"YUNANİSTAN ADAM GİBİ CEVAP VERSİN!"

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan ve gazetecilerin sorularını yanıtlandıran Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

  • (Yunanistan) En haksız durumda bile ağlamada çok başarılılar. Gelir yüzünüze sarılırlar, arkalarına döndükleri zaman nefret, kin, yalan, iftira. Bunlar siyasetçilere yakışan tavırlar değil.

  • Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin, bu ihlali sonlandırmazsa adaların egemenlik tartışmalarına başladık zaten. Sürekli herkese ders vermeye çalışıyorsun ama anlaşmalar ortada.

(DHA)

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