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Bakan Çavuşoğlu, Trakya’da doğalgaz arayan Norveçli şirketi ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.08.2019 14:30 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trakya’da doğalgaz arama çalışmaları yapan Norveç enerji şirketi Equinor’un Oslo’daki merkezini ziyaret ederek şirketin çalışmaları hakkında bilgi aldı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trakya’da doğalgaz arama çalışmaları yapan Norveç enerji şirketi Equinor’un Oslo’daki merkezini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trakya’da doğalgaz arama çalışmaları yapan Norveç enerji şirketi Equinor’un Oslo’daki merkezini ziyaret ederek şirketin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trakya’da doğalgaz arama çalışmaları yapan Norveç enerji şirketi Equinor’un Oslo’daki merkezini ziyaret etti. Şirket hakkında yapılan sunumlara katılan Çavuşoğlu, şirketin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Çavuşoğlu, Tekirdağ’da çalışmaları yürüten ekibe canlı bağlantı yaparak, sahadaki son durum hakkında malumat edindi.

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