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Bakan Çavuşoğlu'ndan Mehmetçiğe moral fotoğrafı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2019 13:59 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen harekât öncesi, sosyal medya hesabından askeri üniformalı fotoğrafını paylaşarak Mehmetçiğe moral verdi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Mehmetçiğe moral fotoğrafı

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen harekât öncesi, sosyal medya hesabından askeri üniformalı fotoğrafını paylaşarak Mehmetçiğe moral verdi.
Bakan Çavuşoğlu, Instagram hesabından, Fırat'ın doğusunda yapılması beklenen ve tüm hazırlıkların sürdüğü hareket öncesi dikkat çeken bir fotoğraf paylaştı. Bakan Çavuşoğlu, askeri üniforma ile çekilen fotoğrafını, "Ecdadımızın heybeti ma'rûf-ı cihandır, Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır" notuyla paylaştı.
Bakan Çavuşoğlu'nun sosyal medya hesabından ilk kez paylaştığı askeri üniformalı fotoğrafı Mehmetçiğe moral kaynağı oldu.
Fotoğraf, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

FOTOĞRAFLI

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