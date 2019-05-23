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Bakan Çavuşoğlu'ndan Tatar ve Özersay'a tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 22:56 | Son Güncelleme

Bakan Çavuşoğlu'ndan Tatar ve Özersay'a tebrik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başbakanlık görevini devralan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı görevine getirilen Kudret Özersay'ı tebrik etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, telefonla aradığı Tatar ve Özersay'a tebriklerini iletti.

KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisinin (HP) koalisyon hükümeti kurulması için salı günü anlaşmaya varmasının ardından UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'dan başbakanlık görevini devralmıştı.

Tatar ve Özersay'ın yanı sıra KKTC'deki yeni kabine şu isimlerden oluşuyor:

"İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu."

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Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar KKTC Kudret Ozersay Mevlüt Çavuşoğlu

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