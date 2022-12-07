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Bakan Derya Yanık duyurdu! Aile ve Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kuruluyor

07.12.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, araştırma ve politika geliştirme faaliyetlerini ihtisaslaşmış bir enstitü üzerinden yürütmenin önemli olduğunu belirterek, “Bakanlığımızın mevcut çalışmalarını güçlendirmek ve yeni planlanacak sosyal hizmet faaliyetlerinin sağlam temeller üzerine inşa edilebilmesine katkı sağlamak, akademik yayınlar ve sosyal politika önerileri geliştirmek üzere bir enstitü kurmayı hedefliyoruz” dedi.

Bakan Derya Yanık duyurdu! Aile ve Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kuruluyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ülke genelinde aile bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılması yönünde pek çok sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

"BİR ENSTİTÜ KURMAYI HEDEFLİYORUZ"

Sosyal refahın arttırılmasında araştırma, geliştirme ve müdahale programlarının önemli katkılar sunduğunu kaydeden Bakan Yanık, “Bakanlığımızın mevcut çalışmalarını güçlendirmek ve yeni planlanacak sosyal hizmet faaliyetlerinin sağlam temeller üzerine inşa edilebilmesine katkı sağlamak en önemli önceliğimiz. Bu kapsamda veri üretme, araştırma ve politika geliştirme faaliyetlerinin ihtisaslaşmış tek bir merkez üzerinden yürütülmesi için bir enstitü kurmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Enstitünün temel başlıklarının aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gaziler ile sosyal yardım politikaları olacağını vurgulayan Bakan Yanık, bu başlıklarda hem sosyal politika üretmek hem de üretilen politikaları sosyal hizmete dönüştürmek için çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Bakan Derya Yanık, bu enstitü ile sosyal hizmet faaliyetleri alanında veriye dayalı bilimsel araştırmalar yapılması, proje ve hizmetlerin etkinliğinin analiz edilmesi ve yeni sosyal hizmet modellerinin geliştirilmesini planladıklarını ifade ederek, “Ayrıca akademik yayınlar yapmak ve sosyal politika önerileri geliştirmeye yönelik çalışmaları da yürütmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

"BİR AKADEMİ GÖREVİ YÜRÜTECEK"

Enstitüde, uzmanlar, akademisyenler ve kurum temsilcilerinin görev alacağını belirten Bakan Yanık, “Bakanlık personelimizin mesleki becerilerini artırmak ve ihtisaslaşmalarını sağlamak için de enstitüde eğitim programları geliştireceğiz. Enstitümüzün bir akademi görevi yürütmekle beraber sahanın ihtiyaç duyduğu araştırmaları yapmak, veri üretmek, yeni hizmet modelleri geliştirmek ve eğitim programları düzenlemek gibi çok yönlü işlevleri de olacak” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Derya Yanık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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