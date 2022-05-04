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Bakan Derya Yanık’tan ‘Dijital Okuryazarlık Ehliyeti Projesi’ açıklaması

04.05.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kasım 2021’de düzenlenen Ulusal Çocuk Forumunda yayımlanan sonuç bildirgesindeki talepleri yerine getirdiklerini belirterek, “Çocuklarımız istedi biz yaptık. 12-18 yaş grubundaki çocuklarımıza yönelik dijital okuryazarlık, güvenli internet kullanımı konularında eğitim çalışmalarını içeren Dijital Okuryazarlık Ehliyeti Projesi uyguluyoruz. 350 çocuğumuza dijital okuryazarlık eğitimi vererek projenin birinci aşamasını tamamladık.” dedi

Bakan Derya Yanık’tan ‘Dijital Okuryazarlık Ehliyeti Projesi’ açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık çocukların taleplerini yerine getirerek, güvenli internet kullanımı ve dijital konularda bilinçlendirmeye yönelik eğitim çalışmalarını içeren Dijital Okuryazarlık Ehliyeti Projesi’ni uygulamaya koyduklarını bildirdi.

Bakan Yanık, Türkiye’de 2000’den bu yana her yıl 20 Kasım’da tüm illerden İl Çocuk Hakları Komitesi üyelerinin Ankara’da Ulusal Çocuk Forumunda buluştuğunu hatırlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Ulusal Çocuk Forumunun son toplantısının “Dijitalleşen Dünyada Çocuk” temasıyla Kasım 2021’de düzenlendiğini belirten Bakan Yanık, forumda çocukların öneri ve taleplerinden oluşan sonuç bildirgesi yayımlandığına işaret etti.

Bildirgede “İl Çocuk Hakları Komiteleri ve çeşitli kurum/kuruluşlar tarafından Dijital Okuryazarlık Ehliyeti konulu bir proje başlatılması, bu kapsamda dijital okuryazarlık ve güvenli internet konularında eğitim çalışmalarının yapılması” önerisinin yer aldığını dile getiren Bakan Yanık, bildirgenin ilgili kurum ve kuruluşlarla da paylaşıldığını ifade etti.

“ÇOCUKLARIMIZIN FARKINDALIK OLUŞTURMALARINI HEDEFLİYORUZ”

Çocukların yayımladığı bildirge ve Cumhurbaşkanlığı VI. 180 Günlük İcraat Programı doğrultusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Bakan Yanık, şunları kaydetti:

“İl Çocuk Hakları Komitelerimiz ve çeşitli kurum/kuruluşlar tarafından dijital okuryazarlık, güvenli internet konularında eğitim çalışmaları planladık. Çocuklarımız istedi biz yaptık. 12-18 yaş grubundaki çocuklarımıza yönelik dijital okuryazarlık ve güvenli internet kullanımı konularında eğitim çalışmalarını içeren Dijital Okuryazarlık Ehliyeti Projesi uyguluyoruz. 350 çocuğumuza dijital okuryazarlık eğitimi vererek projenin birinci aşamasını tamamladık. Çocuklarımızın bilinçli bir ‘dijital okuryazar’ olmasının yanı sıra çevrelerinde de farkındalık oluşturmalarını hedefliyoruz. Bu eğitimlerle çocuklarımızın güvenli internet kullanımı, sosyal medyayı doğru kullanma, siber zorbalık, dijital dünyadaki sorumluluklar ve dijital mahremiyet konularında bilgi sahibi olmasını istiyoruz.”

DİJİTAL OKURYAZARLIK “AKRAN ÖĞRETİMİ” YÖNTEMİYLE YAYGINLAŞTIRILACAK

Projenin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla iş birliğiyle yürütüldüğünü ifade eden Bakan Yanık, Çocuk Danışma Kurulu üyelerinin de aralarında yer aldığı çoğunluğu lise öğrencisi çocuklara “eğitici eğitimi” verildiğini anlattı.

Eğitimin çevrim içi gerçekleştirildiğini dile getiren Bakan Yanık, eğitim konularının “dijital okuryazarlık, güvenli internet kullanımı, dijital mahremiyet, dijital oyunlar, sosyal medyanın doğru kullanımı, siber zorbalık ve dijital dünyada sorumluluklar” başlıklarından oluştuğunu belirtti.

Projenin ilk aşamasının mart ayında tamamlandığını ifade eden Bakan Yanık ikinci aşamada, eğitim alan 350 çocuğun öğrendiklerini akranlarına aktaracağını ve böylece eğitimin yaygınlaştırılacağını kaydetti.

Dijital Okuryazarlık Ehliyeti Projesi’nin ikinci aşamasının haziran sonunda tamamlanacağını dile getiren Bakan Yanık, ikinci aşama tamamlandığında 1000 çocuğun eğitim almış olacağını ve eğitimlerin yaygınlaştırılmaya devam edeceğini belirtti.

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