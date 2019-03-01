Bakan Dönmez: 5 bin metre civarında sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Antalya son dönemde bizim Fatih gemimize ev sahipliği yapıyor. Şu anda 5 bin metre civarında bir sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız. Hedef derinliğimiz 6 bin metre. Doğal gaz veya petrol varlığı var ya da yok bilgisini o zaman sizlerle paylaşmış olacağız. Öyle temenni ediyorum ki bir hidrokarbon kaynağına Antalyamızda ulaşmış oluruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile AK Parti ve MHP milletvekillerinin de yer aldığı ziyaret sonrası Bakan Dönmez, gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Dönmez, çalışmaları yerinde görmek için çalışma seyahatinde bulunduğunu anlattı. Doğal gazın Antalya'da büyükşehir merkez olmak üzere 6 ilçede kullanıldığını anlatan Dönmez, "Civar ilçelerden de yoğun talep var. Antalya turizm kenti, bu taleplere duyarsız kalmamız mümkün değil. Ekiplerimiz gerekli çalışmaları büyük oranda tamamladı. Plan doğrultusunda ulusal iletim şebekemize yakınlığına nüfus ve tüketim potansiyeline göre, diğer ilçelerimize doğal gaz götürmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda Alanya, Manavgat, Korkuteli ve Kemer ilçelerimiz çalışma yürüttüğümüz ilçelerimizden. Zaman içerisinde diğer ilçelerimize de doğal gazı götürmüş olacağız. Antalya turizm potansiyeli kadar başta güneş olmak üzere yenilenebilir enerji potansiyeli yüksek illerimizden biri" diye konuştu.

Antalya'nın son dönemde Fatih gemisine ev sahipliği yaptığını vurgulayan Bakan Dönmez, "Şu anda 5 bin metre civarında sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız. Hedef derinliğimiz 6 bin metre. Öyle tahmin ediyorum birkaç hafta içerisinde hedef derinliğine ulaşmış olacağız. Tabi doğal gaz veya petrol varlığı var veya yok bilgisini o zaman sizlerle paylaşmış olacağız. Öyle temenni ediyorum ki bir hidrokarbon kaynağına Antalyamızda ulaşmış oluruz. Bulamasak da bu civarda potansiyeli yüksek görüyoruz, aramalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.