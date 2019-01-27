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Bakan Dönmez'den okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2019 10:12 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Okul saati illere göre değişebilir' dedi.

Bakan Dönmez'den okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Enerji fiyatlarının ucuzlaması hangi kriterlere bağlı? Nükleer enerji atılımıyla Türkiye'de neler değişecek? İklim değişikliği, enerji verimliliği ve Türkiye'nin stratejik enerji planı…

İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

  • Bugün gün içerisinde Antalya ve Isparta'da yaşanan doğal felaketler nedeniyle enerji verilemeyen yer kalmayacak.

  • Yaz saati uygulamasında 2 yıl önce böyle bir karar almıştık. Bu kararın neden verildiğine dair gerekçe bulamadık. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalar, kalıcı yaz saati uygulamasının daha verimli olacağını biliyorduk. Ancak biz bu konuyu İstanbul Teknik Üniversitesine çalışma yaptırdık. Sonuçlar kalıcı yaz saati uygulamasının enerji verimliliği bakımından daha iyi olacağını gördük.

  • Okul saati illere göre değişebilir.

BOR MADENİ

Bora biz şöyle yaklaşıyoruz. Bizim için kritik cevherlerden bir tanesi. Dünya bor rezervinin yüzde 73’ü bizde.

Kimyacıların tanımıyla bir kimyasal tuz olarak geçiyor.

Bor izotoplarından elde edilen ürünün tonu 1 milyon doları aşıyor. Nükleer santrallerde güvenliği sağlamak için kullanılıyor.

Bir milyar dolar civarında bir gelir hedefliyoruz.

BOR TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Biz buna deterjan demiyoruz. Çünkü deterjanlar kimyasal. Yeni bir ürünle tekrar piyasaya çıkmış oldu.
Doğal ve organik yaşam bir dönüş var. Bu doğru bir şey.

Çamaşırların aslında temiz olması önemli. Koku dediğiniz şey kimyasal bir şey sonuçta.

Diğer firmalarda bunu kullanırsa memnuniyet duyarız.

Büyük zincir marketlerle görüşüldü anlaşıldı. Üç beş gün içinde bütün raflarda bulunacak.

Fiyat olarak daha ekonomik bir fiyatla çıktılar. Bir yıl boyunca herhangi bir fiyat artışı olmayacak.

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
ya bırakın bu işleri derdiniz sabah namazı da kılsın millet diye yaptık diyin
Çocuklar en ihtiyacı olduğu çağlarda güneş ışığı görmeden okula gidip geliyor
istanbul için ayarlama yapılsın akşam yakılmayan elektrik sabah yakılıyor tarifeli kullanımdada yine vrandaş zararlı çıkıyor üstelik
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