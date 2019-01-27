Bakan Dönmez'den okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Bor izotoplarından elde edilen ürünün tonu 1 milyon doları aşıyor. Nükleer santrallerde güvenliği sağlamak için kullanılıyor.

Kimyacıların tanımıyla bir kimyasal tuz olarak geçiyor.

BOR MADENİ Bora biz şöyle yaklaşıyoruz. Bizim için kritik cevherlerden bir tanesi. Dünya bor rezervinin yüzde 73’ü bizde.

Yaz saati uygulamasında 2 yıl önce böyle bir karar almıştık. Bu kararın neden verildiğine dair gerekçe bulamadık. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalar, kalıcı yaz saati uygulamasının daha verimli olacağını biliyorduk. Ancak biz bu konuyu İstanbul Teknik Üniversitesine çalışma yaptırdık. Sonuçlar kalıcı yaz saati uygulamasının enerji verimliliği bakımından daha iyi olacağını gördük.

Enerji fiyatlarının ucuzlaması hangi kriterlere bağlı? Nükleer enerji atılımıyla Türkiye'de neler değişecek? İklim değişikliği, enerji verimliliği ve Türkiye'nin stratejik enerji planı…

Bir milyar dolar civarında bir gelir hedefliyoruz.

BOR TEMİZLİK ÜRÜNÜ



Biz buna deterjan demiyoruz. Çünkü deterjanlar kimyasal. Yeni bir ürünle tekrar piyasaya çıkmış oldu.

Doğal ve organik yaşam bir dönüş var. Bu doğru bir şey.

Çamaşırların aslında temiz olması önemli. Koku dediğiniz şey kimyasal bir şey sonuçta.

Diğer firmalarda bunu kullanırsa memnuniyet duyarız.

Büyük zincir marketlerle görüşüldü anlaşıldı. Üç beş gün içinde bütün raflarda bulunacak.

Fiyat olarak daha ekonomik bir fiyatla çıktılar. Bir yıl boyunca herhangi bir fiyat artışı olmayacak.

