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Bakan Dönmez duyurdu! Yeniköy Termik Santrali'nin ikinci ünitesi devreye alındı

12.08.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Muğla'daki Yeniköy Termik Santrali'nin ikinci ünitesinin bu sabah 06.42 itibarıyla devreye alındığını duyurdu. Elektrik üretim tesislerinin kritik önem arz ettiğini söyleyen Dönmez, orman yangınlarına dikkat çekti.

Yeniköy Termik Santrali'nde pazartesi günü ilk ünitenin devreye alındığını anımsatan Dönmez, "Bu sabah 06.42 itibarıyla Yeniköy'de ikinci üniteyi de devreye aldık. Santral tam kapasite çalışmaya başladı. Kemerköy'ün ikinci ünitesini de hafta başında devreye almış olacağız. Bu santral üç üniteden oluşuyor. Yangın öncesi üçüncü ünitede ağır bakım çalışmaları söz konusuydu. Önümüzdeki hafta başı yangın öncesi üretim kapasitesine ulaşmış olacak" dedi.

Dönmez, dün sabah itibarıyla başlayan ve Batı Karadeniz'de 4 ili etkileyen sel afetinden elektrik altyapısının etkilendiğini belirterek şunları kaydetti:

299 TRAFO GÜVENLİK AMAÇLI KESİLDİ

"Nitekim bu bölgede yaptığımız çalışmalarda 4 ilimizde yaklaşık olarak 19 ilçe ve il merkezimizi yerleşim birimi olarak dikkate aldığımızda ve bunlara bağlı 395 köyümüzde, bir kısmında kısmen, bir kısmında tamamen bazı elektrik kesintileri yaşıyoruz. Toplamda etkilenen abone sayısı 38 bin 326, trafo merkezi sayısı da 1221. Çünkü orada yurttaşlarımız var, arama kurtarma elemanları çalışıyor. Dolayısıyla onların güvenli bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmesi ve bu arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettirilmesi için AFAD ile koordine bir şekilde, kısmi bir şekilde elektrik kesintisi uyguladığımız trafolar da var. Bunlar da yaklaşık 299, biraz önce verdiğim rakamın 299 adeti güvenlik kaynaklı tedbir amaçlı kesilen trafolar. Bu durumdan etkilenen abone sayısı da 7 bin 609."

"BAZI BÖLGELERE MOBİL JENERATÖRLER GÖNDERİLDİ"

İlgili dağıtım şirketleri ve diğer bölgelerden gelen saha destek ekiplerinin selden etkilenen bölgelere yeniden elektrik vermesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Dönmez, "Elektrik kesintisini geçici olarak kaldırmak için bazı bölgelere mobil jeneratörler gönderildi. Bölgede zaman zaman şiddetini artıran yağışlar devam ediyor. O açıdan tedbiri elden bırakmadan bu mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır" diye konuştu.

AA

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Fatih Dönmez
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