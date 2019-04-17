Bakan Dönmez: Türkiye, dünyada bor'un merkezidir

NEVŞEHİR, (DHA) - ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 110 ülkeye bor ihraç ettiklerini kaydederek, "Geçen yıl bor ihracatımız toplamda 1 milyar doların üzerine çıktı. Bu rekoru daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne ve dünya bor pazarının yüzde 59'una sahip Türkiye, dünyada bor'un merkezidir" dedi.

Bakan Fatih Dönmez, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Salonu'nda düzenlenen, 'Uluslararası Bor Sempozyumuna' katıldı. Sempozyumda konuşan Bakan Dönmez, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, sözlerine başladı. Sempozyumun önemine değinen Bakan Dönmez, sempozyum boyunca, bor cevherinin her yönüyle ele alınacağını kaydetti.

'BOR PAZARI BUGÜN 1.7 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE BİR PAZAR'

Bakan Dönmez, bor'un 250'den fazla alanda kullanıldığını, cam sanayinden tarıma, seramikten temizlik ürünlerine, savunma sanayinden uzay ve bilişim teknolojilerine kadar her alanda katma değer oluşturduğunu belirtti. Bor'un katma değeri oldukça yüksek bir ürün olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, "Konsantre ürünlerde 1 birim, rafine ürünlerde 3 birim, ileri teknoloji ürünlerde 150 birim ve bu ürünlerin kullanıldığı sektörlerde 500 birime kadar çıkabilen bir katma değerden söz ediyoruz. Geçen yıl ilan ettiğimiz yeni dönem bor stratejimizin esasını 'geleneksel bor ürünlerinden ileri teknolojide kullanılan bor üretimine geçiş' olarak belirlemiştik. Yeni sektörler, yeni işbirlikleri ve daha fazla katma değerli ürün için yeni bir vizyonla yola devam etme kararı aldık. Dünya bor pazarı bugün yaklaşık 1,7 milyar dolar değerinde devasa bir pazar. Dünya bor üretim kapasitesi 5,6 milyon ton ve tek başına bu üretimin yaklaşık yüzde 50’sini gerçekleştiriyoruz. Bu alandaki ileri teknoloji ve yüksek karlılık potansiyelini daha iyi değerlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

'BOR'U DAHA BELİRLEYECİ BİR KONUMA YÜKSELTMEK İÇİN ADIMLAR ATIYORUZ'

Bakan Dönmez, bor rezervine değinerek, şunları söyledi: "Dünya bor rezervlerinin yüzde 73’üne ve dünya bor pazarının yüzde 59’una sahip Türkiye, dünyada bor’un merkezidir. Milli Enerji ve Maden Politikamız kapsamında, bor’da yüksek teknoloji ve işlenmiş uç ürün hedefimizle merkez konumumuzu güçlendirip, bor’u ülkemizin ve dünyanın yarınında daha belirleyici bir konuma yükseltmek için önemli adımlar atıyoruz. Bor’da yeni inovasyon anlayışımız, bora dayalı sektörlerde işbirlikleri geliştirerek büyümek olacak. Artık doğal kaynaklarımızı ve madenlerimizi yurt dışına ağırlıklı olarak hammadde şeklinde değil uç ürün ya da ileri teknoloji ürünler olarak ihraç edeceğiz. Bu model hem yatırımcı dostu olacak, hem istihdamı artıracak, hem sektörün hem de ülkemizin büyümesini sağlayacak. En önemli girdisi ise yüksek teknolojinin Türkiye’de üretilmesi ve kullanımı olacak."

'110 ÜLKEYE BOR İHRAÇ EDİYORUZ'

Bakan Dönmez, 110 ülkeye bor ihraç ettiklerini kaydederek, şunları söyledi: "Geçen yıl bor ihracatımız toplamda 1 milyar doların üzerine çıktı. Bu rekoru daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Bilindiği üzere işlendikçe değeri katlanan bor'u bor cevherinden nano bor aşamasına kadar işleyerek dünya pazarına sunmaya başladık. Böylece ham madde satan değil, işlenmiş uç ürün ihraç eden bir konuma da yükseldik. Yerli ve milli üretim adına diğer bir adımımız olan BORON temizlik ürünümüz de pazara çok dikkat çekici bir giriş yaptı. Petrol türevleri içermeyen ve insan sağlığını birinci planda tutan BORON, milletimizden büyük bir ilgi gördü. Sadece birkaç ay içinde 10 bin tonun üzerinde üretim yapan BORON, milletimizle buluştu. Yoğun talep ve ilgi nedeniyle üretim tesisimizde genişletme çalışmalarını da sürdürüyoruz."

'4 BİN TONUN ÜZERİNDE RAFİNE BOR ÜRÜNLERİ KULLANILDI'

Bakan Dönmez, temizlik ürününün dışında tarımda da bor kullanımının gün geçtikçe arttığını belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bitkilerimizin büyüme ve gelişmelerinde önemli bir rol oynayan bor, bitkilerin soğuklara, hastalıklara ve zararlı türlere karşı dayanıklılığını artırarak tarımsal verime de önemli katkılar sağlıyor. 2018 yılında tarımda toplam 4 bin tonun üzerinde rafine bor ürünleri kullanıldı. Yaptığımız araştırmalar sonucu farklı ürünlerde bor uygulamasının yapıldığı projeler sonucunda verimde yüzde 20’lere varan artış olduğunu gözlemledik. Bunlara ilaveten yurtdışına ise 9 bin tonun üzerinde bor’lu gübre Etidot-67 ihraç ettik. Hindistan’dan Amerika’ya, Çin’den Brezilya’ya kadar geniş bir coğrafyadaki tarım sektörüne Borlu gübremiz hayat verdi."

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