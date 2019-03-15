Bakan Dönmez: Yeni Zelanda'daki terör saldırısını nefretle kınıyoruz (2)

'CUMHUR İTTİFAKI'NDA HAİN GÖREMEZSİNİZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını yaptı. Bakan Dönmez, "Bu iş artık sıradan bir belediye seçimi olmanın dışına geçti. Milli beraberlik ve beka sorunu haline geldi, bizim için maalesef öyle ifade ediliyor bir teferruat olmaya başladı. Karşımızdaki ittifakın, özellikle söylemleri üzerinden birkaç hususu ifade etmek istiyorum. Kendilerine 'Millet İttifakı' diyorlar, saygı gösteriyorum ama ilan etmediğiniz, bu milletin bildiği ortaklarınız da var. Şer ittifaklarına ortaklık yapıyorsunuz. Öyle tahmin ediyorum ki bu ortaklığı ifade ettiğinizde, bu millet size Millet İttifakı demeyecek, Zillet İttifakı diyecek korkusu ve endişesi içerisindesiniz. İstediğiniz kadar korkun, istediğiniz kadar gizleyin, bu millet sizin ne olduğunuzu, kimlerle birlikte olduğunuzu ayan beyan görüyor. Bakın özellikle büyükşehir belediyelerinde meclis üyesi aday listelerinde HDP’nin daha önce teröre bulaşmış ya da hoşgörüyle yaklaşmış isimleri ortaya çıkmaya başladı. Ama Cumhur İttifakı’nda her milletten, her farklı inançtan insanları görebilirsiniz ama hain göremezsiniz, terör sevicisi göremezsiniz" dedi.

'BU EZANI BU YURTTAN SİLME İMKANINIZ YOK'

Bakan Fatih Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz günlerde 8 Mart Kadınlar Günü’nde bir yürüyüş düzenlendi. Partimizin de katıldığı, organize ettiği bir dizi etkinliklerimiz oldu. Normaldir ancak o yürüyüşte normal olmayan bir şey yaşandı. Ezan-ı Şerif okunurken, bir takım protestolar görmüş olduk. Bütün milleti derinden üzdü, ıslıkladılar. İstediğiniz kadar protesto edin, ıslıklayın, bu ezanı bu yurttan silme imkanınız yok. Ezana ve bayrağa saygısı olmayanın bu millete, bu halka sevgisi olabilir mi? Onlara hizmet götürebilir mi? Onu da inşallah yurttaşlarımız etkili bir şekilde sandıkta cevabını verecek."