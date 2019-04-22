Bakan Dönmez'in davetiyle Siirtli öğrenciler 23 Nisan'ı Ankara'da kutlayacak

SİİRT (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in davet ettiği Siirtli öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Ankara'da kutlayacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, enerji kaynakları, elektriğin üretimi, çevre ve enerji ilişkisi, enerji verimliliği gibi konularda çocuklarda farkındalık ve bilinç oluşturmak amacıyla hazırlanan ve 81 ilde dağıtımı yapılan "Ali'nin Enerji Serüveni-2" adlı özel derginin ulaştığı okullardan biri de Siirt Şehit Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu oldu. Okulun 4-B sınıfı öğretmeni Zeynep Yılmaz, dergiyi okurken büyük mutluluk yaşayan öğrencilerin fotoğrafını çekerek teşekkür etmek amacıyla Bakan Dönmez'e gönderdi.
Öğretmen Yılmaz'dan gelen mesajı yanıtsız bırakmayan Dönmez de bir mektup kaleme aldı. Mektubunda, mesajı büyük bir mutlulukla okuduğunu, yaptıkları işin amacına ulaşması ve çocukların pedagojik gelişimine katkı sunmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Dönmez, çocukların yüzündeki sevinç ve heyecanın yapacakları yeni işler için moral ve motivasyonlarını artırdığını aktardı.
Öğretmen Yılmaz, kendilerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Ankara'ya davet eden Bakan Dönmez'in mektubunu sınıfta okudu.
- "Bakanlıktan arayarak bizi Ankara'ya davet ettiler"
Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlıkça kendilerine gönderilen "Ali'nin Enerji Serüveni-2" adlı dergiyi sınıfta öğrencileri ile okuduklarını söyledi.
Öğrencilerin dergiye ilgi gösterdiğini ifade eden Yılmaz, "Ben de bu mutluluğu gösteren fotoğrafları teşekkür emek maksadıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in mailine gönderdim. Kendisi de kayıtsız kalmadı ve bize mektup gönderdi. 3 gün önce de Bakanlıktan arayarak 23 Nisan'da bizi Ankara'ya davet ettiler. Bu da beni onurlandırdı, öğrencileri mi de çok mutlu etti." dedi.
Dergide Ali'nin enerji serüvenlerinin yer aldığını dile getiren Yılmaz, "Sanayide, evde, tarımda ve ulaşımda kullanılan enerjiden bahsediliyordu. Enerji tasarrufu ile ilgili bilgileri çocuklar aileleriyle de paylaştılar. Bakanımız Fatih Dönmez'e ve Bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.
- İlk defa Ankara'yı görecekler
Öğrencilerden Viyan Dilem Çiçek, dergiyi mutlulukla okuduklarını söyledi. "Bakanlığımızın gönderdiği bu dergiler çok faydalı oldu. Bizleri Ankara'ya davet etmelerinden dolayı teşekkür ediyorum." diyen Çiçek, Ankara'da Bakan Dönmez ile bir araya gelmeyi arzu ettiklerini ifade etti.
Mustafa Umeyr Akay da dergiden çok şeyler öğrendiğini anlatarak "Sayın Bakanımız Fatih Dönmez'i çok seviyoruz. İlk defa Ankara'ya gideceğimden dolayı çok heyecanlıyım." diye konuştu.
Esma Gündüz ise dergiyi çok beğendiğini aktararak "Dergi çok güzel şeylerden bahsediyor. Enerjiyi verimli kullanmayı öğrendik. En çok dikkatimi çeken de güneş enerjisiyle elektrik üretimi oldu." dedi. Gündüz, daha önce Ankara'yı görmediğini, bu nedenle heyecanlı olduğunu dile getirdi.
Daha sonra öğretmen Yılmaz ve 6 öğrencisi, hava yolu ile Ankara'ya gitmek üzere minibüsle Batman'a hareket etti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum