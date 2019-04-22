Bakan Dönmez'in davetiyle Siirtli öğrenciler 23 Nisan'ı Ankara'da kutlayacak

SİİRT (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in davet ettiği Siirtli öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Ankara'da kutlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, enerji kaynakları, elektriğin üretimi, çevre ve enerji ilişkisi, enerji verimliliği gibi konularda çocuklarda farkındalık ve bilinç oluşturmak amacıyla hazırlanan ve 81 ilde dağıtımı yapılan "Ali'nin Enerji Serüveni-2" adlı özel derginin ulaştığı okullardan biri de Siirt Şehit Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu oldu. Okulun 4-B sınıfı öğretmeni Zeynep Yılmaz, dergiyi okurken büyük mutluluk yaşayan öğrencilerin fotoğrafını çekerek teşekkür etmek amacıyla Bakan Dönmez'e gönderdi. Öğretmen Yılmaz'dan gelen mesajı yanıtsız bırakmayan Dönmez de bir mektup kaleme aldı. Mektubunda, mesajı büyük bir mutlulukla okuduğunu, yaptıkları işin amacına ulaşması ve çocukların pedagojik gelişimine katkı sunmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Dönmez, çocukların yüzündeki sevinç ve heyecanın yapacakları yeni işler için moral ve motivasyonlarını artırdığını aktardı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Mersin'de Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepki Başkan Karalar: Kılıçdaroğlu'nu terörle ilişkilendirmek büyük haksızlıktır

Öğretmen Yılmaz, kendilerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Ankara'ya davet eden Bakan Dönmez'in mektubunu sınıfta okudu. - "Bakanlıktan arayarak bizi Ankara'ya davet ettiler" Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlıkça kendilerine gönderilen "Ali'nin Enerji Serüveni-2" adlı dergiyi sınıfta öğrencileri ile okuduklarını söyledi. Öğrencilerin dergiye ilgi gösterdiğini ifade eden Yılmaz, "Ben de bu mutluluğu gösteren fotoğrafları teşekkür emek maksadıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in mailine gönderdim. Kendisi de kayıtsız kalmadı ve bize mektup gönderdi. 3 gün önce de Bakanlıktan arayarak 23 Nisan'da bizi Ankara'ya davet ettiler. Bu da beni onurlandırdı, öğrencileri mi de çok mutlu etti." dedi. Dergide Ali'nin enerji serüvenlerinin yer aldığını dile getiren Yılmaz, "Sanayide, evde, tarımda ve ulaşımda kullanılan enerjiden bahsediliyordu. Enerji tasarrufu ile ilgili bilgileri çocuklar aileleriyle de paylaştılar. Bakanımız Fatih Dönmez'e ve Bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.