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Bakan Ersoy, “Böylelikle 2020-2021 sezonuna turizm bölgelerin arıtma sorununu çözmüş olacağız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 13:05 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm bölgelerinde ciddi altyapı yatırımlarını başlatıldığını belirterek; "Antalya’dan başlattık, yıl sonuna kadar Ege Bölgesi’ndeki altyapı ihtiyaçlarının tespitini tamamlıyoruz.

Bakan Ersoy, “Böylelikle 2020-2021 sezonuna turizm bölgelerin arıtma sorununu çözmüş olacağız”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm bölgelerinde ciddi altyapı yatırımlarını başlatıldığını belirterek; "Antalya’dan başlattık, yıl sonuna kadar Ege Bölgesi’ndeki altyapı ihtiyaçlarının tespitini tamamlıyoruz. Bakanlık olarak yıl sonuna kadar tüm bölgelerde ihaleleri tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.
Aydın’ın Didim ilçesine ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilçedeki turizmcilerle düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Bakan Ersoy’u AK Parti Aydın milletvekili ve Cumhur ittifakının AK Partili Büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Savaş, AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı, Cumhur ittifakının AK Partili belediye başkan adayı Mümin Kamacı ile il ve ilçe yöneticileri karşıladı.

Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’ye nitelikli turistin çekme noktasında çalıştıklarını ifade ederek; “Yeni turizm anlayışımızda nicelikli turist kadar nitelikli turisti önemsediğimiz, konaklama dışı harcaması yüksek gelir grubu turisti Türkiye’ye çekmeyi hedefliyoruz. Bu tarz yatırımlarının yapılabileceği, müsait olan bir bölge Didim. Kıyıları çok güzel, kumsalları çok güzel, kıyının gerisindeki alanlarda çok güzel. Bunlarla ilgili çalışmayı başlattık. Öncelikli hedefimiz burada 12 ay turizm yapmak. Bununla ilgili golf başta olmak üzere, spor alanları, termal alanlar, bu tarz yerleri hayata geçireceğiz. Didim’in bizim için ayrı bir önemi var; sadece Didim’i ayağa kaldırmak için gerekli değil, şu anda bazı yanlış turizm projelendirmelerinden dolayı, istenilen verim alınamadı turizm açısından Bodrum’un da 12 aylık turizme açılması açısından hayati önemi var” dedi.

Bakan Ersoy, turizm bölgelerindeki altyapı sorunlarının giderilmesi noktasında tespitlerin başladığını belirterek şunları kaydetti; “En önemli konu altyapılar; biz şu anda Turizm bölgelerinde ciddi altyapı yatırımlarını başlattık. Antalya’dan başlattık; yıl sonuna kadar Ege bölgesindeki altyapı ihtiyaçlarının tespitini tamamlıyoruz. Bakanlık olarak belediyelere ciddi oranlarda katkı veriyoruz. Ve bu altyapı ihalelerini tüm bölgelerde başta turizm bölgeleri olmak üzere, tüm bölgelerde ihaleleri tamamlamayı hedefliyoruz. Böylelikle 2020-2021 sezonuna kadar aşamalı bir şekilde, tüm bölgelerin arıtma sorununu çözmüş olacağız”
Bakan Ersoy’un konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak sürdürüldü. Bakan Ersoy daha sonra Altınkum’u ziyaret edip, Cumhur ittifakı seçim ofisinde partililerle bir araya geldi.

Bakan Ersoy, “Böylelikle 2020-2021 sezonuna turizm bölgelerin arıtma sorununu çözmüş olacağız”

Bakan Ersoy, “Böylelikle 2020-2021 sezonuna turizm bölgelerin arıtma sorununu çözmüş olacağız”

Bakan Ersoy, “Böylelikle 2020-2021 sezonuna turizm bölgelerin arıtma sorununu çözmüş olacağız”

Bakan Ersoy, “Böylelikle 2020-2021 sezonuna turizm bölgelerin arıtma sorununu çözmüş olacağız”

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