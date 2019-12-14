HABER

Bakan Ersoy: Bu yılı 52 milyon turist ile kapatacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.12.2019 15:38 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yılı 52 milyon turist sayısıyla kapatacaklarını söyledi.

ANKARA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yılı 52 milyon turist sayısıyla kapatacaklarını söyledi.
81 İl Kültür ve Turizm Müdürünün katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen 'İl Müdürleri Koordinasyon Toplantısı' başladı. 2 gün sürecek toplantının açılışında konuşan Bakan Ersoy, bu yılı 52 milyon turist sayısıyla kapatacaklarını ve 2023’e kadar çok daha büyük hedefleri olduğunu belirtti. Bakan Ersoy, turizm hedeflerine ulaşmak için her yıl istikrarlı olarak hem turist sayısını hem de kişi başı ve gecelik gelirleri artırarak 2023’e kadar durmadan çalışacaklarını kaydetti. Ersoy, turizm ile birlikte kültür, sanat, arkeoloji alanlarında da çok hızlı hareket ederek, performans ve hedef odaklı bir sisteme geçtiklerini vurguladı.
2019 yılı bakanlık çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 Turizm Stratejisi kapsamında hedef ve beklentilerini il müdürleriyle paylaştı. Toplantıda il müdürleri de proje ve faaliyetlerine ilişkin Bakan Ersoy’a sunum yaptı.
FOTOĞRAFLI

Hayrete düşüren olay! Sokak kedisi terör estiriyorHayrete düşüren olay! Sokak kedisi terör estiriyor
AK Parti ilçe başkanları görevlerinden istifa ettilerAK Parti ilçe başkanları görevlerinden istifa ettiler
Bakan Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı El Thani ile görüştüBakan Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı El Thani ile görüştü
1/

En Çok Okunan Haberler

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Meral Akşener'e AK Parti'den sert yanıt!

Meral Akşener'e AK Parti'den sert yanıt!

Fahriye Evcen oğlu Karan'ın yüzünü gösterdi

Fahriye Evcen oğlu Karan'ın yüzünü gösterdi

Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı

Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Diğer Haberler
Bülent Arınç'tan Davutoğlu öncülüğünde kurulan Gelecek Partisi'yle ilişkin açıklama

Arınç'tan Gelecek Partisi ile ilgili flaş açıklama

MHP'den Gelecek Partisi'yle ilgili çok sert açıklama! Abdullah Gül'le ilgili dikkat çeken ifadeler

MHP'li Yalçın'dan Abdullah Gül'le ilgili dikkat çeken ifadeler

Davutoğlu ve Babacan'a 'vekil veririm' diyen Akşener'e AK Parti'den sert yanıt

Meral Akşener'e AK Parti'den sert yanıt!

TBMM Genel Kurulu’nda 'tek adam' tartışması

Tansiyon bir anda yükseldi! Meclis'te 'tek adam' gerginliği

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'Otur işine bak' sözlerine yanıt: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan AB'ye 'Libya mutabakatı' tepkisi

Dışişleri'nden AB Konseyi'ne sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.