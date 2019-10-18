BAKAN ERSOY: BU YILIN SONUNA KADAR 500 BİN ÇİNLİ TURİST BEKLİYORUZ 

Haber-Kamera : Ali ABLAY - Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,(DHA)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Karşılıklı Yarar ve Ortak Kazanca Dayalı Çin-Türkiye Beşeri ve Kültürel Temasları Forumu"nda yaptığı konuşmada, "2018 yılında 400 yüz binden fazla Çinliyi ülkemizde misafir ettik. Bu ilginin devam etmesi halinde bu yılın sonunda 500 bine yakın Çinli misafiri ülkemizde görmenin mutluluğunu yaşamış olacağız" dedi.

2018 yılında dört yüz binden fazla Çinliyi ülkemizde misafir ettik. Bu ilginin devam etmesi halinde bu yılın sonunda 500 bine yakın Çinli misafiri ülkemizde görmenin mutluluğunu yaşamış olacağız.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Karşılıklı Yarar ve Ortak Kazanca Dayalı Çin-Türkiye Beşeri ve Kültürel Temasları Forumu"na katıldı. Foruma, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Cui, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, CIPG Başanı Zhanyuan Du'nun da içinde olduğu davetlilerin katılımıyla forum Shangri-La Bosphorus İstanbul Otel'de gerçekleşti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşmasına Barış Pınarı Harekat'ındaki askerlerimizi anarak başladı. Bakan Ersoy, "2 ülke devlet başkanları tarafından ortaya koyulan yüksek liderliğin öncülüğünde siyaset ve ekonomide olduğu kadar kültür ve turizm alanında da iş birliğimizin güçlenerek sürdürüleceğine olan inancım tamdır. Bakanlığım ortak bir geleceği paylaşma arzusunda olan Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki karşılıklı saygı ve iş birliğine dayalı özel ilişkilerin gelecek nesillere aktarılması konusuna büyük önem atfetmektedir. 2018 yılı ülkemiz ve Çin arasındaki turizm ilişkiler bakımından çok güzel ve çok değerli bir yıl oldu. Çin'de Türkiye turizm yılı kapsamında müzikal gösterilerden, resim, fotoğraf ve geleneksel Türk el sanatları sergilerine, edebiyattan sinemaya, gastronomiden turizm etkinliklerine çok geniş bir yelpaze, çok sayıda etkinlik beraberinde gerçekleştirildi. Bu vesileyle Çinli dostlarımızın ülkemizin kültür, sanat ve turizm değerlerinin birbirinden güzel yönleriyle tanışmalarına vesile olduk ve olmaya devam ediyoruz." dedi.