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Bakan Ersoy Buldan’ı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 18:14 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Denizli’nin Buldan ilçesini ziyaretinde tarihi Buldan evleri ile dokuma atölyelerini gezip kendine özgü tadı ve bol susamı ile başka hiçbir yerde üretilemeyen Buldan simidinin tadına baktı.Çeşitli temaslarda bulunmak için Denizli’ye gelen Bakan Ersoy, Buldan ilçesinde de incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Denizli’nin Buldan ilçesini ziyaretinde tarihi Buldan evleri ile dokuma atölyelerini gezip kendine özgü tadı ve bol susamı ile başka hiçbir yerde üretilemeyen Buldan simidinin tadına baktı.
Çeşitli temaslarda bulunmak için Denizli’ye gelen Bakan Ersoy, Buldan ilçesinde de incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, Buldan’ı ziyaretinde Hamamboğazı sokağını ve tarihi evleri gezerek bilgi aldı. Bakan Ersoy’a, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Buldan Kaymakamı Murat Sarı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, MHP İl Başkanı Cafer Birtürk, AK Parti İlçe Başkanı Naci Çomuk, MHP İlçe Başkanı Yeşim Çankır ve siyasiler eşlik etti. Bakan Ersoy’un ziyaretinde, kendisine Pamukkale’den başlayan ve Yenicekent Tripolis antik kentine ulaşan eski kral yolunun açılarak Buldan’ın turizmden aldığı payın artmasına yönelik hazırlanan dosya sunularak destek istenildi. Buldan dokumalarına ve tarihi evlerini gezen Bakan Ersoy, kendisine ikram edilen Buldan simidinin de tadına baktı.

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