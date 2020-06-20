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Bakan Ersoy: İkinci dalga olacağını düşünmüyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 12:08 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Kişisel görüşüm ben ikinci bir dalga olacağını düşünmüyorum.' açıklamasını yaptı.

Bakan Ersoy: İkinci dalga olacağını düşünmüyorum

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da düzenlenen "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Ersoy, "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı kullanmak isteyen ülkelerle sistemimizi paylaşabiliriz. Buradaki kriter turizm ve otel sektörünün bunu yapabilecek durumda olması. Biz Kovid-19 süreci sonrası da bu sertifikasyon programını uygulamak istiyoruz. Şu an için 132 temel kriter var. Elbette salgın sonrasında bazı kriterler eksilecek." açıklamasını yaptı.

Bakan Ersoy'un açıklamasından satır başları:

(Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı) Uluslararası havayolu trafiği iki hafta sonra daha açık olacak. Bizim hedefimiz bir rakama ulaşmaktan ziyade turizm sezonunu yeniden devreye sokmak. Otellerin yüzde 50'sini açabilirsek mutlu oluruz.

İKİNCİ DALGA AÇIKLAMASI

Kişisel görüşüm ben ikinci bir dalga olacağını düşünmüyorum. 2020 yılına rezervasyon yaptıran turistlerin hepsi rezervasyonlarını bir sonraki yıla aktardılar. Bence 2023 hedeflerimize ulaşmayı başaracağız. Özellikle turizm anlamında.

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