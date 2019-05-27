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Bakan Ersoy, Şanlıurfa’da ralli pilotu oldu (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2019 14:58 | Son Güncelleme

'GÖBEKLİTEPE ODAKLI TANITIMLAR YAPACAĞIZ' Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne katılan sporcularla Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

Bakan Ersoy, Şanlıurfa’da ralli pilotu oldu (2)

'GÖBEKLİTEPE ODAKLI TANITIMLAR YAPACAĞIZ'
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne katılan sporcularla Göbeklitepe'yi ziyaret etti. Bakan Ersoy, Göbeklitepe'ye büyük önem verdiklerini belirterek, tanıtım için dünyanın dört bir yanında reklam kampanyaları yürüttüklerini söyledi. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin de bu anlamda çok önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, "Açıkçası bu tür organizasyonların Türkiye'nin tanıtımı açısından farkındalık yaratması açısından çok büyük faydası var. Biz Türkiye'yi bundan sonra reklam ağırlıklı tanıtmak istemiyoruz. Bu tür organizasyonlarla ve çeşitli grupların farklı yaşam tarzlarıyla algıları değiştirmek istiyoruz. Göbeklitepe tarihin başlangıç noktası. Bu özelliğiyle bundan sonraki yıllarda da Göbeklitepe odaklı tanıtımlar yapacağız. Göbeklitepe Türkiye'nin tanıtım yüzlerinden biri olacak. Bunda da en önemli etken tarihin sıfır noktası olması. Tabii tanıtımı keyifli, eğlenceli organizasyonlarla yaptığınız zaman etkisi de çok büyük oluyor" dedi.
'70 MİLYAR DOLARLIK TURİZM GELİRİ HEDEFLİYORUZ'
Türkiye'yi bundan sonra daha çok kültür ağırlıklı tanıtmak istediklerinden belirten Ersoy, şunları söyledi:
"Özellikle bu yıldan itibaren biz artık Türkiye'yi deniz, kum, güneş olarak tanıtmayacağız. Konaklama dışında gastronomiyi de vurgulayarak, tarihi ve kültürel yapıları da vurgulayarak tanıtacağız. Gastronomi bundan sonra tanıtımlarda öncelik tanıyacağımız noktalardan biri olacak. Hedeflediğimiz 70 milyar dolarlık 2023 gelir hedefine erişmek istiyorsak, mutlaka gastronomi gelirlerini de artırmamız gerekiyor. Bu bağlamda da ciddi çalışmalar yapacağız. Amacımız, 2023'e geldiğimizde 70 milyar dolarlık turizm gelirini Türkiye'ye kazandırmış olmak. Türkiye genelinde bazı noktalarda reklam ağırlıklı tanıtımlar yapıyoruz, bazı noktalarda reklamı tamamen çekip, kültür ve sanat ağırlıklı tanıtım yapıyoruz. Bunun en güzel uygulamasını Japonya'da yapıyoruz bu sene. Japonya'da '2019 Türk Kültür Yılı'. Bu bağlamda Japonya'da bilinçli bir şekilde tanıtımları çekip, oraya Gezen Topkapı Sergisi'ni gönderdik. Bu yıl Türkiye'yi en çok arayan ülkeler listesinde Japonlar açık ara birinci oldu. Hiçbir şekilde reklam yapmadık, tamamen kültür sanat faaliyetlerimizle içeriye girdik ve inanılmaz bir sonuç aldık. Demek ki tespit ettiğimiz, öngördüğümüz, ülkelerin kültür ve sanatla tanıtılmasının gerçekten etkili bir silah olduğunu Japonya örneği çok net bir şekilde gösterdi."
HARRAN’I ZİYARET ETTİ
Bakan Ersoy, Göbeklitepe’deki programının ardından Harran ilçesine hareket etti. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in eşlik ettiği programda Bakan Ersoy, dünyanın en eski İslam üniversitesinin bulunduğu kazı alanında incelemede bulunup bölgede yürütülen kazı hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Ersoy, Hayati Harrani Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.
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Bakan Ersoy, Şanlıurfa’da ralli pilotu oldu (2)Bakan Ersoy, Şanlıurfa’da ralli pilotu oldu (2)Bakan Ersoy, Şanlıurfa’da ralli pilotu oldu (2)Bakan Ersoy, Şanlıurfa’da ralli pilotu oldu (2)

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