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Bakan Ersoy'dan 15 Temmuz mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.07.2019 10:38 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "15 Temmuz, tarihi unutanlar için hafızaları tazeleyecek yeni bir milli destan, irademizi test etmek isteyenler için mutlak bir uyarıdır" - "O gece, Türk milletinin tarih boyunca kanıyla kazandığı ibretlik zaferler silsilesine bir yenisi daha eklenmiştir"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "15 Temmuz, tarihi unutanlar için hafızaları tazeleyecek yeni bir milli destan, irademizi test etmek isteyenler için mutlak bir uyarıdır." değerlendirmesini yaptı.

Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk milletinin, 15 Temmuz 2016 gecesi, hangi şer odağı, hangi kisveye bürünmüş olursa olsun, mukaddesatı hedef alan her türlü kirli emel ve amacı gerekirse canı pahasına boşa çıkaracağını, bu emel ve amacın arkasındakileri her koşul ve şartta hüsran ve hezimete uğratacağını bir kez daha gösterdiğini belirten Ersoy, mesajında "15 Temmuz, tarihi unutanlar için hafızaları tazeleyecek yeni bir milli destan, irademizi test etmek isteyenler için mutlak bir uyarıdır." ifadelerine yer verdi.

İstiklal Marşı'nın "Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar / Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var." dizelerini anımsatan Ersoy, mesajını şöyle sürdürdü:

"İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinde ifade ettiği bu ulvi gerçek, 15 Temmuz gecesi milletimizden gasbettikleri savaş uçaklarına, tanka, helikoptere güvenen korkakların yüzüne bir tokat olup inmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla halkımız meydanları doldurmuş, iradesini kırmak için sıkılan kurşunlara, atılan bombalara bedenini siper etmiştir.

251 vatandaşımızın şehit, 2193 vatandaşımızın gazi olduğu o gece, Türk milletinin tarih boyunca kanıyla kazandığı ibretlik zaferler silsilesine bir yenisi daha eklenmiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle devletimizin varlığı ve milletimizin bağımsızlığı yolunda canını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, onları minnetle anıyorum. Bu yolda aldıkları yaraları bir 'İstiklal Madalyası' gibi şerefle taşıyan gazilerimizi saygı ve şükranla selamlıyorum. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' "

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