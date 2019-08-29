Bakan Ersoy’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yayımladığı mesajla Türk milletinin Zafer Bayramı’nı kutladı. Ersoy mesajında, “Malazgirt’te 1071 yılında başlayan yolculuğun hiçbir koşul ve düşman karşısında son bulmayacağını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bir kez daha mutlak bir şekilde dünyaya ilan ettiğimiz 30 Ağustos Zaferi’nin 97’nci yıl dönümünü tarifsiz bir gururla kutluyoruz. Aziz milletimizin imkânsızlıklara rağmen değerlerine sahip çıkmak uğruna bütün varlığını ortaya koyarak sürdürdürdüğü Kurtuluş Savaşı’nı kesin zafere taşıdığı 30 Ağustos tarihi, birlik ve beraberliğimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının da en şanlı simgelerinden biridir. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bu hilal uğruna hayatlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

