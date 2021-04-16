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Bakan Fahrettin Koca ikna etti, anaokulu öğretmeni aşısını oldu

16.04.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmak istemeyen anaokulu öğretmenini telefonda ikna ederek aşı olmasını sağladı.

Bakan Fahrettin Koca ikna etti, anaokulu öğretmeni aşısını oldu

Ankara’da bir Anaokulu öğretmeni aşı olmak istememesi üzerine, kızı devreye girerek sosyal medyada, “Annem anaokulu öğretmeni. İstese tam şu an aşı olabilir. Ama istemiyor. İstememesinin hiçbir gerekçesi yok sadece inat. Bu insanları hiçbir ikna timiyle ikna edemezsiniz. Biz evlatları olarak edemiyoruz. Lütfen bu insanlarla boşa zaman kaybetmeyelim, isteyen olsun. Yaş ve meslek grubu belirtmeksizin aşı haklarını herkese açalım. Olmak isteyen olsun böyle daha hızlı aşılama yapabiliriz diye düşünüyorum” paylaşımı ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yardım istedi. Paylaşımın ardından Bakan Koca aileye ulaşarak öğretmeni ikna etti ve aşılama yapıldı.

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Aşılamanın ardından telefonda Anaokulu öğretmeni ile görüşen Bakan Koca, “Biliyorsunuz öğretmen arkadaşlarımızın tamamını bu ramazan döneminde aşılamalarını tamamlayalım istiyoruz. Çünkü devamında ilkokul ve okul öncesi dönemin eğitimini sürdürmekte ısrarlıyız. O nedenle aşı sorununu çözelim istiyoruz. Böyle bir sorunun olduğu söylenince yaptırmamak için sebep olmamalı ve gerekiyorsa görüşelim dedim” şeklinde konuştu.

İHA

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Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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