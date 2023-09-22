Bakan Fidan, Nikaragualı mevkidaşı ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 78'inci Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'le BM Genel Kurulu marjında bir görüşme gerçekleştirdi.
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