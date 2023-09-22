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Bakan Fidan, Nikaragualı mevkidaşı ile görüştü!

22.09.2023 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada ile görüştü.

Bakan Fidan, Nikaragualı mevkidaşı ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 78'inci Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'le BM Genel Kurulu marjında bir görüşme gerçekleştirdi.

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(DHA)

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Nikaragua Hakan Fidan dışişleri bakanı

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