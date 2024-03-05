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  4. Bakan Göktaş duyurdu: 8 Mart’ta 4 yıllık yol haritasını açıklanacak

Bakan Göktaş duyurdu: 8 Mart’ta 4 yıllık yol haritasını açıklanacak

05.03.2024 12:09
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 2024-2028 yıllarını kapsayan 2. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı kamuoyu ile paylaşacaklarını duyurdu. Bakan Göktaş, etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını söyledi.

Bakan Göktaş duyurdu: 8 Mart’ta 4 yıllık yol haritasını açıklanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bir etkinlik düzenleyeceklerini belirterek, "Etkinlikte 2024-2028 yıllarını kapsayan 2. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'mızı kamuoyu ile paylaşacağız." dedi. Göktaş, planda 5 temel amaç, 20 strateji, 83 faaliyetin aldığını söyledi.

Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yönelik soru üzerine Göktaş, "8 Mart'ta, Bakanlık olarak Cumhurbaşkanı'mızın da katılacağı çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağız. 'Türkiye ile Güçlenen Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar' temasıyla gerçekleştireceğimiz etkinlikte, 2024-2028 yıllarını kapsayan 2. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'mızı kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.

Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı, tüm kurum ve kuruluşların katkılarını alarak, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla hazırladıklarını anlatan Göktaş, "Planda 5 temel amaç, 20 strateji, 83 faaliyet yer alıyor. Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı tüm kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile eşgüdüm içerisinde yürütmeyi hedefliyoruz. Söz konusu eylem planı ile Türkiye Yüzyılı'nda kadının hayatın her alanında daha görünür, söz sahibi ve güçlü bir şekilde yer almasını sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

BM'DE KADININ STATÜSÜ KOMİSYONU TOPLANTILARINA KATILACAK

Bakan Göktaş, başka bir soruyu yanıtlarken hafta sonu ABD'ye gideceğini belirterek, "Kadınlar Haftası kapsamında New York'ta geleneksel olarak gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu toplantılarına katılacağız. Orada, ülkemizin kadın, çocuk ve ailenin güçlendirilmesine yönelik vizyonunu anlatacağız." bilgisini paylaştı.

İkili görüşmeler yapacaklarını, BM çatısı altında başka etkinlikler de düzenleyeceklerini bildiren Göktaş, şunları söyledi:

"Türkiye'nin, kimseyi geride bırakmayan sosyal hizmet konusundaki bakış açısını BM platformunda diğer ülkelerle paylaşacağız. Bununla birlikte ülke beyanımızı gerçekleştireceğiz. BM çatısı altında çatışma bölgelerinde kadınların ve çocukların durumlarını ele alacağımız uluslararası kuruluş ve ülke temsilcilerini davet ettiğimiz bir yan etkinlik düzenleyeceğiz. Kadınları ve çocukları konuşurken elbette Filistin'den de bahsedeceğiz. Her türlü platformda Filistin'i, Gazze'yi gündeme getirmeye devam ediyoruz. Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin yüzde 70'ini kadın ve çocuklar oluşturuyor. Bu konuyu ne kadar çok kamuoyu gündemine taşıyabilirsek o kadar farkındalık oluşacağını biliyoruz. Ayrıca bu vesileyle ikili görüşme fırsatı bulduğumuz muhataplarımızla ülkemizin güncel konulardaki perspektifini de paylaşacağız."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, son dönemde yoğun olarak gerçekleştirdiği il ziyaretlerine yönelik soru üzerine de "Sadece seçim dolayısıyla değil, kabine kurulduğu ilk günden itibaren il ziyaretlerimizi yapıyor, vatandaşlarımız ve çalışanlarımızla bir araya geliyoruz. Bundan sonra da sahada olmaya devam edeceğiz." dedi.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü göktaş
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