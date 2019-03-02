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Bakan Gül: 315 bin Suriyeli memleketine döndü (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 17:57 | Son Güncelleme

'İKİ DEVLET ADAMI MİLLETE SIRTINI DAYAYARAK İTTİFAKI KURDU' Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Nizip ilçesinde seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı.  AK Parti ve MHP Milletvekillerinin de katıldığı açılışta toplanan kalabalığa seslenen Bakan Gül, milletin yükselmesini engellemek isteyenlere karşı, 2 devlet adamının millete sırtını dayayarak, Cumhur İttifakı'nı kurduğunu ifade etti.

'İKİ DEVLET ADAMI MİLLETE SIRTINI DAYAYARAK İTTİFAKI KURDU'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Nizip ilçesinde seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. AK Parti ve MHP Milletvekillerinin de katıldığı açılışta toplanan kalabalığa seslenen Bakan Gül, milletin yükselmesini engellemek isteyenlere karşı, 2 devlet adamının millete sırtını dayayarak, Cumhur İttifakı'nı kurduğunu ifade etti. Cumhur İttifakı'nın sırtını, millete dayayarak 31 Mart'ta başarıya ulaşacağını dile getiren Gül, şöyle konuştu:

"Birileri sırtını terör örgütüne ve Pensilvanya'ya dayaya dursun, biz millete sırtımızı dayıyoruz. İnşallah bu seçimleri kazanan millet ve Türkiye olacak. Üniversite kapılarında başörtülü bacılarımız gözü yaşlıydı, buna son verdik. 15 Temmuz'da bayrağımızı indirmeye, ezanımızı susturmaya geldiler. Buna karşı 15 Temmuz'da Cumhur İttifakı'nı kurduğumuz için rahatsızlar. Onları kazdıkları çukurlara gömdük, gömmeye devam edeceğiz. Bu millet her şeyin en güzeline ve en iyisine layık. Terörle mücadeledeki kararlılığımızı sürdüreceğiz. Milletimizin gözyaşını akıtmayacağız ve mücadelemiz inşallah başarıyla sonuçlanacak."

Cumhur İttifakı'nın karşısında sadece AK Parti iktidarının devrilmesini isteyen bir anlayışın bulunduğunu dile getiren Bakan Gül, "Peki Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti giderse ne olacak? Onlar için önemli değil, 'Ne olursa olsun' diyorlar. Bunlara en güzel cevabı kurduğumuz ittifakla vereceğiz. Biz her zaman haktan ve hakikatten yana olduk. O yüzden milletimiz de Cumhur İttifakı'nın yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Bakan Gül, konuşmasının ardından beraberindeki milletvekilleri ile koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.

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