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Bakan Gül'den Duygu Delen açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 14:12 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Gül, "Kadın cinayetleri bir terör eylemidir ve bu eylemlere karşı hepimiz topyekün mücadale etmek zorundayız." dedi.

Bakan Gül'den Duygu Delen açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, beraberindeki AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve diğer partililerle Duygu Delen'in ailesinin merkez Şehitkamil ilçesindeki evlerini ziyaret etti.

Baba Bülent Delen ve dede Mehmet Yüceler ile görüşen Bakan Gül, taziyelerini iletti.

ADALET BAKANI GÜL: KADIN CİNAYETLERİ BİR TERÖR EYLEMİDİR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kadın cinayetleri bir terör eylemidir ve bu eylemlere karşı hepimiz topyekün mücadele etmek zorundayız." dedi.

Bakan Gül, şöyle devam etti:

"İşin başında küçük diye hasır altına atılan bazı olayların büyüye büyüye cinayetle sonuçlandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda hem kolluk hem yargı makamları ve toplumun her kesiminin, şiddeti önleme merkezleri dahil duyarlılığın en üst düzey olması millet olarak beklentimizdir. "

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kentte 13 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti.

Evde bulunan Mehmet K. (20) gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlı "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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