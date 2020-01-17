Bakan Gül ve Kurum'dan şehit askerler için taziye mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Bakan Gül, Twitter hesabından şehit olan askerler için yayımladığı başsağlığı mesajında şunları kaydetti:

"Tel Abyad'da bombalı saldırı sonucu şehit olan üç yiğidimiz; Binbaşı Şevket Tombul, Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'ya Allah rahmet eylesin. Ailelerinin, yakınlarının, silah arkadaşlarının ve aziz milletimizin başı sağolsun. Mekanları cennet olsun."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde yol kontrolü sırasında hain teröristlerin bombalı araçla düzenlediği alçak saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

