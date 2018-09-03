Bakan Gül'den adli yıl açılışı mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı mensuplarımız hiçbir zorluk karşısında yılmadan, hukukun ve vicdanın sesinden başka hiçbir harici etkiye aldırmadan bu yeni dönemde de bağımsızlık ve tarafsızlık vasıflarını özenle koruyarak çalışmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Gül, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla yayımladığı mesajında yargı mensupları ve adalet teşkilatı için yeni bir çalışma dönemi başladığını belirtti.

Yargı ve adalet yapılanmasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) etkilerinin büyük ölçüde silindiğini vurgulayan Gül, milletin bütün fertlerine ve adalet için kapısına gelen herkese ayrımsız hizmet eden yargı ve adalet teşkilatının, kendisine yönelik hukuk dışı saldırılara, baskı, tehdit veya şantaj girişimlerine, gücünü ve itibarını koruyarak cevap vereceğine inançlarının tam olduğunu aktardı.

"Türk yargısı, yargıyı, devlet iktidarını bütün olarak ele geçirmenin önemli araçlarından biri olarak gören ihanet şebekesinin kuşatmasını büyük ölçüde kırarak gücünü ve itibarını adeta yeniden inşa etmiştir." ifadesini kullanan Gül, şunları kaydetti: