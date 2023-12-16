Bakan Güler'den Tuzla Piyade Okulu açıklaması: Olaya karışanlar görevden uzaklaştırıldı

Geçtiğimiz günlerde Tuzla Piyade Okuluyla ilgili ortaya atılan iddialar kısa sürede gündem olmuştu. Çıkan haberlerde 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri sırasında bazı teğmenlerin yakalarına Atatürk fotoğrafı takmayı reddettiği yazılmıştı.

GÜLER: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yıllık basın değerlendirme toplantısında bu iddialara da değindi. Olayın detaylarını anlatan Güler şu ifadeleri kullandı;

Bir tane öğrenci subayımız, yakasına takması gereken fotoğrafı takmıyor ve ‘toplu iğnem yok onun için takamadım’ gibi bir gerekçe ortaya sürüyor. Ona tepki gösteren başka öğrencilerle aralarında tartışma yaşanıyor. Bu olay sonucu hepsi geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Bu olayla ilgili mahkeme ve Yüksek Disiplin Kurulu’nda verilecek kararları duyuracağız. Sorumlu görülen yöneticiler de görevden uzaklaştırıldı. Bu aşamada olayı yanlış yerlere götürecek yorumlardan kaçınmalı ve adli sürecin sonuçlanması beklenmelidir.





