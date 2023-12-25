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  4. Bakan Güler sıfır noktasına gitti! Operasyona ilişkin talimat verdi

Bakan Güler sıfır noktasına gitti! Operasyona ilişkin talimat verdi

25.12.2023 19:09 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki heyetle birlikte Hakkari'ye giderek, operasyonlardaki son durumlara ilişkin bilgiler aldı.

Bakan Güler sıfır noktasına gitti! Operasyona ilişkin talimat verdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hakkari'ye gitti.

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SIFIR NOKTASINDA TALİMAT

Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na inen Bakan Güler, buradan helikopterle Hakkari'deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na geçti. Pençe- Kilit Operasyonu bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Güler, operasyonlara ilişkin talimatlar verdi.

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Hakkari Yaşar Güler
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