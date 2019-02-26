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Bakan Kasapoğlu: Çocukları, gençleri spora teşvik edin

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 16:59 | Son Güncelleme

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ailelerin çocukları ve gençleri spora teşvik etmesi gerektiğini belirterek, "Kadınlar toplumun mimarı.

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ailelerin çocukları ve gençleri spora teşvik etmesi gerektiğini belirterek, "Kadınlar toplumun mimarı. Anneler, eşler çok önemli. Çocuklarınızı, gençlerinizi, eşlerinizi sizler spora teşvik edeceksiniz" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu çeşitli programlara katılmak üzere Sinop'a geldi. Durağan AK Parti İlçe Başkanlığı önünde açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu butik havuz projesini başlattıklarını belirtti. Kasapoğlu, "Malum; yüzmek için havuz lazım, deniz lazım. İnşallah butik havuz projesi başlattık. Onun ilkini inşallah Durağan'da hayırlısıyla gerçekleştireceğiz. Durağan'ın tüm imkanlarına, hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesi o havuzumuza bekliyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar da tamamlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Yine az önce ifade ettim. Kadınlar toplumum mimarı. Anneler çok önemli. Eşler çok önemli. Çocuklarınızı, gençlerinizi, eşlerinizi sizler spora teşvik edeceksiniz. O yüzden bizim sporla ilgili bir kampanyamız var. Pilates kampanyası. Pilates malzemesi dağıtıyoruz. Buradaki hanımefendiler için en kısa zamanda Durağan Belediye Başkanımıza pilates malzemeleri göndereceğiz" diye konuştu. Sporu sadece futboldan ibaret saymadıklarını anlatan Kasapoğlu, "Burada futbol sahamız var. Ama bir tane köylerin olduğu noktaya, bir tane de semt sahası yapalım. Pek çok köye açık olsun. Ulaşabilecekleri yer seçelim. Orada futbol, voleybol, basketbol bir arada olsun. Durağan'a hayırlı olsun diyelim. Mini sahalarımız var, mahallelere yaptığımız, onlardan birini de inşallah sizlere yapacağız. Bizler sizler için varız" dedi. Kasapoğlu, ardından Durağan Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

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