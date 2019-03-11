Bakan Kasapoğlu gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Rabbim ezanlarımızı susturmak isteyenlere hiçbir zaman fırsat vermesin." dedi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde temaslarını sürdüren Kasapoğlu, gençlik buluşması etkinliğine katıldı.

Bakan Kasapoğlu konuşmasına başladığı sırada ezan okundu. Bunun üzerine ezanın bitmesini bekleyen Kasapoğlu, "Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli. Rabbim ezanlarımızı susturmak isteyenlere hiçbir zaman fırsat vermesin." ifadelerini kullandı.

Gençlerden ise kendilerini geliştirmelerini isteyen Kasapoğlu, "Türkiye dünyanın kalbi. Siz kıymetli gençlerimiz, ne kadar güçlü, donanımlı olursanız yarınlar o kadar aydınlık, daha güzel olacak. Biz de sizlere daha güzel imkanları el birliğiyle hazırlamak için varız. İnşallah, sizlerle geleceğe daha güçlü, el ele omuz omuza yürüyeceğiz." diye konuştu.

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere çok önem verdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sizlerin ileriye dönük çok daha güçlü, donanımlı yetişmenizi arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanımız gençlere çok güveniyor. Gençleri çok seviyor, çok değer veriyor. İlk kez oy kullandığım 1994 yılında seçilme yaşı 30'du. Ben o zaman aday olsam, olamıyordum. Şimdi ise 18 yaşındaki arkadaşlarımız aday oluyor. Hatta bir kısmı mecliste bizleri gayet güzel temsil ediyor."