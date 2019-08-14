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Bakan Kasapoğlu intihardan vazgeçirdi, aracına bindirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 17:40 | Son Güncelleme

Haliç Köprüsü’nde intihar etmek isteyen genci, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ikna etti. Bakan Kasapoğlu korkuluklardan indirdiği şahsı aracına bindirdi.

Bakan Kasapoğlu intihardan vazgeçirdi, aracına bindirdi

Haliç Köprüsü Ankara istikametinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Korkuluklarda bir kişinin bulunduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak şahsı ikna çalışmalarına başladı.

Bu sırada yoldan geçmekte olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve beraberinde bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak aracını durdurarak intihar girişiminde bulunan gencin yanına gitti. İntihar girişiminde bulunan gençle uzun süre sohbet eden Bakan Kasapoğlu’nun çabaları sonuç verdi.

Yaklaşık bir saatlik çabanın ardından korkuluklarda bulunan genç intihardan vazgeçti. Korkuluklardan inen gence sarılarak moral veren Bakan Kasapoğlu, daha sonra genci aracına bindirerek Sütlüce’de bulunan AK Parti İl Başkanlığı’na geçti.

Haliç Köprüsü’ndeki intihar girişimi nedeniyle aksayan trafik ise normale döndü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Haliç intihar girişimi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

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