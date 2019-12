Bakan Kasapoğlu, İskenderun'da Spor Tesisleri Yatırım Prokotokolü'nü imzaladı

"Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti'mizle son 18 yıldır bu şanlı çizgiyi daha yukarılara taşımak, gelecek nesillere bu kutsal emaneti daha güçlü bir şekilde vermenin gayreti ve inancıyla çalışıyoruz. Hamdolsun her alanda ulaşımdan sağlığa, sağlıktan ekonomiye, ekonomiden sanayiye, bilime, spora kadar her alanda çok önemli aşamaları yine Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla güçlü liderliğiyle kaydettik ve katetmeye, bu aşamaları daha yukarılara çıkarmaya da gayret edeceğiz. Çok daha büyük atılımlar ülkemizi bekliyor. Bu şanlı emaneti gençlerimize daha güçlü bir şekilde teslim edeceğiz. Bu çalışmalar, gayretler sürerken gerek içeride gerek dışarıda bu medeniyetin önünü kesmek isteyenler hiçbir zaman boş durmadılar ve boş durmayacaklar ama biz onlara rağmen, tüm engellemelere, kumpaslara, ihanetlere rağmen yine milletimizle gençlerimizle yarınlara daha güçlü bir şekilde bugün olduğu gibi tıpkı Hatay'da, İskenderun'da olduğu gibi el ele omuz omuza gönül gönüle yürümeye devam edeceğiz. Spekülasyonlarla, manipülasyonlarla, engellerle her alanda ülkemizin önünü kesmek isteyenler hiçbir şekilde bizi engelleyemeyecekler. Onlara geçmişte ispat ettiğimiz gibi bundan sonra da her şekliyle ispat etmeye hazırız, biz bunu görüyoruz. Biz yapmak istedikçe birileri 'istemezük' diyorlar. Neyi istemiyorlar, üretmeyi. Neyi istemiyorlar gelişmeyi. Onlar istemedikçe biz onlara inat bu memleket için bu millet için insanlık için üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta gururla izledik, milli otomobilimizi, yerli otomobilimizi."