HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Kasapoğlu karantinadaki kişi sayısını açıkladı

Bakan Kasapoğlu karantinadaki kişi sayısını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 12:35 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda sürdürülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni bilgileri paylaştı. Kasapoğlu, 76 ildeki yurtlarda 28 bin 700 vatandaşın karantinada olduğunu, 37 bin 468 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu karantinadaki kişi sayısını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 28 bin 700 vatandaşın bulunduğunu, 37 bin 468 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda sürdürülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kasapoğlu, yeni bilgileri paylaştı.

Bakan Kasapoğlu, bugüne kadar yurt dışından gelenlerin karantinaya alındığı yurtların, salgınla mücadelede kritik bir rol üstlendiğini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sağlık Bakanımızın ve Bilim Kurulunun çalışmalarıyla, devlet ve millet olarak Kovid-19'a karşı ortak bir mücadele sürdürüyoruz. Güçlü bir devlet olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlarımız İçişleri Bakanlığımızın da katkılarıyla Bakanlığımızın yurtlarında misafir ediliyor. Şu ana kadar 76 ildeki bakanlık yurtlarımızda, halen yurt dışından gelen 28 bin 700 vatandaşımıza ev sahipliği yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Karantina sürecini tamamlayan 37 bin 468 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Yurtlarımızdan ayrılan vatandaşlarımızın olumlu düşünceleri ve memnuniyet mesajları, bizlere büyük bir sevinç ve mutluluk yaşatıyor. Vatandaşlarımızı sağlıklı ve huzurlu şekilde yurtlarımızdan uğurladığımız her anda titiz çalışmamızın karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu süreci atlattığımızda, yurtlarını yeniden gerçek sahiplerine yani öğrencilerimize en hijyen koşullarda, en güzel şekliyle tekrar emanet edeceğiz."

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDisleksi hastası Aslı Enver: Kusur değilDisleksi hastası Aslı Enver: Kusur değil
Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüsten hayatını kaybetti! Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüsten hayatını kaybetti!
Gören şaştı kaldı! Koronavirüs maskesiyle yollara düştüGören şaştı kaldı! Koronavirüs maskesiyle yollara düştü

En Çok Okunan Haberler

Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

65 yaş ve üstü vatandaşlar hakkında önemli açıklama

65 yaş ve üstü vatandaşlar hakkında önemli açıklama

Elendiği soruyla geceye damga vurdu! ATV dalga geçti

Elendiği soruyla geceye damga vurdu! ATV dalga geçti

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı!

Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

İBB'de Aslı Şahin Akyol'un yerine atanan isim belli oldu

İBB'de Aslı Şahin Akyol'un yerine atanan isim belli oldu

Playstation 4

Playstation 4

Alışveriş merkezleri (AVM) ne zaman açılacak? İşte o tarih

Alışveriş merkezleri (AVM) ne zaman açılacak? İşte o tarih

Sağlıklı günler dilemek için Cuma mesajları

Sağlıklı günler dilemek için Cuma mesajları

Diğer Haberler
Lahmacun yaptırmaya çıktı, 4 bin 93 lira ceza yedi

Lahmacun yaptırmaya çıktı, 4 bin 93 lira ceza yedi

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti (Ömer Döngeloğlu kimdir?)

Ünlü ilahiyatçı koronadan hayatını kaybetti!

İstanbul Fatih'teki tarihi surlarda çökme!

Fatih'teki tarihi surlarda çökme!

MSB duyurdu: 12 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti! ('Yoksulların doktoru' Murat Dilmener kimdir?)

Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüsten hayatını kaybetti!

Sultangazi'de sokak ortasında tıraş oldular

Sokak ortasında tıraş oldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.