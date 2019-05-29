Bakan Kasapoğlu, spor şöleninde öğrencilerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Erkek Lisesi'nde düzenlenen spor şöleninde öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle gerçekleştirilecek söyleşi öncesinde okulu dolaşan Bakan Kasapoğlu, daha sonra söyleşinin yapılacağı kütüphaneye geldi.

Burada öğrencilerle sohbet eden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun herkesin gündelik hayatında en önde yer alması gereken konulardan biri olduğunu belirtti.

Gelenekselleşen spor festivali dolayısıyla öğrencileri tebrik eden Kasapoğlu, "Yılın diğer aylarında da sporla iç içe olduğunuzu düşünüyorum. Sportif anlamda fiziksel ihtiyaçlarınıza bakanlık olarak katkı sağlamak isteriz. Bizler bakanlık olarak sizlerin bakanlığıyız. Ben fırsat buldukça gençlerle bir arada olmaya gayret gösteriyorum." diye konuştu.

Gençlerin kendileri için büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"En büyük ümidimiz gençlerimiz, bunu samimiyetle ifade ediyorum. Yapacağımız çalışma ve faaliyetlerin hep sizlerle iç içe olması gerekiyor. Hem sizlerin bizlerle olan irtibatı hem de bizlerin sizden alacağı enerji çok önemli. Biz, bu faaliyetlerle meşgul, geleceği için kendini çok daha güçlü hazırlamaya çalışan gençlerimizi istiyoruz."