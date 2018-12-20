Bakan Kasapoğlu, tiyatro oyunu galasında

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ankara Madde Bağımlılığı ile Mücadele Ediyor" projesi kapsamında, "Uçurum" isimli tiyatro oyununun galasına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen galada Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şube Başkanı İlhan Erdal ve çok sayıda davetli yer aldı.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na, Bakanlığın çalışanlarına, MÜSİAD yetkililerine, tiyatroda görev alan tüm oyunculara ve emeği geçenlere kendileriyle yaptıkları iş birliği için teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu, "Başkanlık sistemi demek bürokrasinin azalması, uygulama alanlarının daha pratiğe dönüştüğü bir çalışma alanı demek. Bu anlamda başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız olmak üzere diğer bakanlıklarımızla uyuşturucu bağımlılığı başta olmak üzere toplumu tehdit eden tüm olgulara karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu mücadelemiz sayesinde de inşallah gençliğimize dokundurtmayacağız. Bağımlılık, çağımızın önemli sorunlarından biri. Bizim de Bakanlık olarak her gün mücadelesini arttırmamız gereken konulardan biri." ifadelerini kullandı.