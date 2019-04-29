Bakan Kasapoğlu'ndan Josef Sural için başsağlığı mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kayseri deplasmanından dönen Aytemiz Alanyasporlu bazı futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Josef Sural için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alanyasporlu futbolcuları taşıyan aracın kaza yaptığı haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Elim kazada hayatını kaybeden Josef Sural'ın ailesine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

