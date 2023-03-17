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Bakan Koca: 1.834 depremzede hastamız yoğun bakımda

17.03.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "9 bin 881 depremzede hastamızın tedavisi yatırıldıkları hastanelerde halen devam ediyor... 1.834 hastamız yoğun bakımda" dedi.

Bakan Koca: 1.834 depremzede hastamız yoğun bakımda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında hastanede tedavi altında bulunanların sayısını açıkladı. 9 bin 881 depremzedenin hastanede tedavilerinin devam ettiğini ifade eden Bakan Koca, "1.834 hastamız yoğun bakımda" dedi.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"9 bin 881 depremzede hastamızın tedavisi yatırıldıkları hastanelerde halen devam ediyor... 1.834 hastamız yoğun bakımda. En çok hasta bulunan iller; Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep ve Antalya’dır. Her bir hastamıza tekrar şifa diliyorum. İyileşmeleri için elimizden geleni yapıyoruz."

Kaynak: DHA


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deprem Kahramanmaraş Fahrettin Koca

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