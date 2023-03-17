Bakan Koca: 1.834 depremzede hastamız yoğun bakımda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında hastanede tedavi altında bulunanların sayısını açıkladı. 9 bin 881 depremzedenin hastanede tedavilerinin devam ettiğini ifade eden Bakan Koca, "1.834 hastamız yoğun bakımda" dedi.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"9 bin 881 depremzede hastamızın tedavisi yatırıldıkları hastanelerde halen devam ediyor... 1.834 hastamız yoğun bakımda. En çok hasta bulunan iller; Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep ve Antalya’dır. Her bir hastamıza tekrar şifa diliyorum. İyileşmeleri için elimizden geleni yapıyoruz."

Kaynak: DHA



