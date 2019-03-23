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Bakan Koca: Aşı ile ilgili sorun yaşanmıyor, yaşatmayacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2019 17:13 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, hepatit ve polio (çocuk felci) aşılarının tükendiği yönündeki söylentilerin doğru olmadığını ifade ederek, "Sağlık kuruluşlarına 300 bin hepatit, 550 bin polio aşı verdik.

Bakan Koca: Aşı ile ilgili sorun yaşanmıyor, yaşatmayacağız

Eyyüp BURUN, Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, hepatit ve polio (çocuk felci) aşılarının tükendiği yönündeki söylentilerin doğru olmadığını ifade ederek, "Sağlık kuruluşlarına 300 bin hepatit, 550 bin polio aşı verdik. Dolayısı ile bu anlamda ne hepatit B ne de polio aşısında herhangi bir sorun yaşanmıyor ve yaşatmayacağız" dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak için Gaziantep'e gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yapımı devem eden Şehir Hastanesi inşaatında incelmelerde bulundu. Bakan Koca daha sonra Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Davut Gül'den kent hakkında bilgi alan Bakan Koca, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamada bulundu.
Gaziantep'e yapılan sağlık yatırımlarından bahseden Bakan Koca, "Gaziantep'e son 17 yılda 35,5 milyar yatırım yapıldı. Bu yatırımların içinde sağlığa da önemli bir yatırım oldu. Sağlığa da toplam yapılan yatırım 1,4 milyar lira kadar oldu. Bu yatırımlar özellikle 59'u birinci basamak olmak üzere toplam 83 sağlık kuruluşu ki, bunun içinde 20 tanesi de faaliyete devam eden hastanemiz bulunmakta. Şehir hastanemiz özellikle Ankara ve İstanbul'dan sonra 3'üncü büyüklükte olan şehir hastanemiz. Yani bin 875 yataklı toplam 638 bin metrekare kapalı alanı olan 330 dönümlük bir arazi üzerine inşa edilen ve şu an geldiği inşaat seviyesi de yüzde 35'lerde olan gelecek yıl bitirilmesini planladığımız bir hastanemiz" dedi.
'AŞILARI YERLİLEŞTİRMEK VE MİLLİMEŞTİRMEK İSTİYORUZ'
Hepatit ve polio aşılarının bulunmadığı yönündeki söylentilere de cevap veren Bakan Koca, aşılar konusunda sıkıntı yaşanmadığını ifade ederek şunları söyledi: "Hepatit B ile ilgili geçen hafta toplam 300 bine yakın dozu teslim ettik. 550 bine yakın da polio aşısını teslim ettik. Dolayısı ile bu anlamda ne hepatit B ne de polio aşısında herhangi bir sorun yaşanmıyor ve yaşatmayacağız. Biz tabii aşı ile ilgili önümüzdeki dönemde özellikle aşıyı yerlileştirmekte ve millileştirmekte önümüzdeki 5 yıllık süreçte yüzde yüz dışarıya bağımlı olduğumuz aşıyı yerlileştirmek istiyoruz. Önümüzdeki 1 yıl içinde de özellikle kuduz ve benzeri anti serumlarını da yerlileştirme yani ruhsatını verme sürecini başlattık. Ben bundan sonraki süreçte de özellikle yurt dışında hem Küba olsun hem Kore olsun hem yine Avrupa'daki merkezlerle yakın ilişki içindeyiz. Özellikle teknoloji transferi ve AR-GE boyutunda önümüzdeki dönemde aşıyı yerlileştirme noktasında kararlı olduğumuzu söylemek istiyorum."

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