Bakan Koca, çocukları kabul etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bakanlık koltuğunu 7 yaşındaki Kayhan Yaşar'a devretti. Koca, Sağlık Bakanlığı'ndaki makamında Çankaya Köy Hizmetleri İlkokulu öğrencilerini kabul etti. Bakan koltuğuna öğrencilerden Kayhan Yaşar oturdu. Sempatik tavırlarıyla dikkati çeken Yaşar, çocukların televizyon izlemeye ve tabletle oynamaya fazla vakit harcamamaları gerektiğini söyledi. Diş fırçalamanın önemini anlatan Yaşar, gazlı içeceklerden, çikolatalardan, sigaradan uzak durulmasını istedi. Yaşar, Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiğini hatırlatarak, "Atatürk için dua edelim. O, bütün Türkiye'yi kurtardı, Meclisi açtı ve bugünü çocuklara armağan etti. Mustafa Kemal Atatürk'e ölse de buradan bir teşekkür ediyoruz." dedi. - "Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam" önerisi Bakan Fahrettin Koca da bugünün çocukların günü olduğunu belirterek, "Bugün Gazi Meclisimizin 99. yıl dönümü. Ben, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum." dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koltuğuna, küçük Ozan oturdu Kılıçdaroğlu kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu

Sağlıklı yaşam için çocukluk döneminin önemine işaret eden Koca, ailelerin, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam alışkanlığını erken dönemde çocuklarına kazandırması gerektiğinin altını çizdi. Koca, çocukların aşırı şeker, yağ, katkı maddeleri, trans yağ ve benzeri zararlı gıdalardan, madde ve internet bağımlılığından uzak tutulması gerektiğini vurguladı. Çocukluk ve okul dönemindeki aşıların alile hekimlerine yaptırılmasını isteyen Koca, aşının, hastalıklardan koruyucu etkisinin yüksek olduğunu kaydetti. Toplumda yüzde 96 oranında olan aşılamanın, okul çağında düştüğüne dikkati çeken Koca, "İlk aşıyla nasıl olsa koruyuculuğun olduğu yaklaşımı doğru değil. Okul çağı döneminde de bunun yaptırılması gerekiyor." diye konuştu. Koca, öğrenciler için sağlıkla ilgili karne hazırlığında olduklarını ifade etti. - "Sigara konusundaki kararlılığımız devam edecek" Tütün ürünlerinin siyah paketle satılmasına ilişkin sorunun yöneltildiği Bakan Koca da "Yönetmelik çıktı. Yönetmelik gereği 6 aylık bir süre tanınmıştı. O süre önümüzdeki aylar dolmuş oluyor temmuzdan sonraki süreçte ve uygulama ondan sonra başlamış oluyor. Yeni dönemde özellikle sigara konusunda kararlılığımız devam edecek." dedi.