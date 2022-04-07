Bakan Koca'dan 10 bin sürekli işçi alımı açıklaması

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Taşra teşkilatı hizmet birimlerimizde istihdam edilmek üzere, 10 bin sürekli işçi alımı, 6 ve 7 Nisan'da, noter huzurundaki kura çekimiyle yapıldı. Kura çekimi, Bakanlığımızın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Aramıza katılan çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. (AA)

Taşra teşkilatı hizmet birimlerimizde istihdam edilmek üzere, 10.000 sürekli işçi alımı, 6 ve 7 Nisanda, noter huzurundaki kura çekimiyle yapıldı. Kura çekimi Bakanlığımızın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Aramıza katılan çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 7, 2022



