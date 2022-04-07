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Bakan Koca'dan 10 bin sürekli işçi alımı açıklaması

07.04.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını açıkladı.

Bakan Koca'dan 10 bin sürekli işçi alımı açıklaması

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Taşra teşkilatı hizmet birimlerimizde istihdam edilmek üzere, 10 bin sürekli işçi alımı, 6 ve 7 Nisan'da, noter huzurundaki kura çekimiyle yapıldı. Kura çekimi, Bakanlığımızın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Aramıza katılan çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. (AA)


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Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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