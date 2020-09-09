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Bakan Koca'dan 11 ilin sağlık müdürü ile koronavirüs toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 00:56 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 11 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede, alınması gereken ek tedbirler konuşuldu.

Bakan Koca'dan 11 ilin sağlık müdürü ile koronavirüs toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "11 ilimizin sağlık müdürü ile ayrı ayrı video konferans görüşmesi yaptık.
İllerimizin durumu, filyasyon ekiplerinin performansı, erken ilaç kullanımı ve takibiyle, bu illerimizde alınması gereken ek tedbirleri konuştuk. İki gücümüz var; tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, 11 ilin sağlık müdürü ile görüştü


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