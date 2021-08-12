Bakan Koca kritik haritayı paylaştı! Dikkat çeken artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka haritasını Twitter hesabından paylaştı. Koca ayrıca, koronavirüse karşı devem eden aşılama çalışmalarıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

Haftalık vaka haritasını paylaşan Bakan Koca, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek." mesajını verdi.

Öte yandan bir önceki haritaya oranla, bu hafta bazı illerde yaşanan artış dikkat çekti.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek. pic.twitter.com/5XV1qaIUYn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 12, 2021

Aşılamayla ilgili il il bilgiler de veren Koca, şu ifadeleri kullandı:

Aşıda 11 Ağustos: Dün 1 milyon 274 Bin 368 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 385 bin 519. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 698 bin 312. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 190 bin 537. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 19 milyon 70 bin 186’a indi.

Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçen yeni illerimiz. İlk doz aşılanma oranları yüzde 75’in üzerinde. Bu üç ille birlikte düşük riskli il sayımız 21’e yükseldi.

Bayburt, yüzde 55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Bayburt, turuncu iller arasında.

Ağrı, yüzde 55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Ağrı, turuncu iller arasında.



