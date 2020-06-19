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Bakan Koca'dan belediye başkanlarına LGS ve YKS çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.06.2020 13:17 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili olarak ulaşımda öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için belediye başkanlarına çağrıda bulundu.

Bakan Koca'dan belediye başkanlarına LGS ve YKS çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından hesabından 20 Haziran'da düzenlenecek LGS kapsamındaki merkezi sınavlar ile 27-28 Haziran'daki YKS'ye ilişkin açıklama yaptı.

Koca, "Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi biz evdeyiz. Bütün şehirlerimizde belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, belediye otobüslerinin herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir. Sınava daha iyi odaklanırız." ifadelerini kullandı.


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