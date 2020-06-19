Bakan Koca'dan belediye başkanlarına LGS ve YKS çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından hesabından 20 Haziran'da düzenlenecek LGS kapsamındaki merkezi sınavlar ile 27-28 Haziran'daki YKS'ye ilişkin açıklama yaptı.

Koca, "Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi biz evdeyiz. Bütün şehirlerimizde belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, belediye otobüslerinin herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir. Sınava daha iyi odaklanırız." ifadelerini kullandı.

Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi biz evdeyiz. Bütün şehirlerimizde, belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir. Sınava daha iyi odaklanırız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 19, 2020



