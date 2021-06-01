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  4. Bakan Koca'dan hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktor Ertan İskender'e ziyaret

Bakan Koca'dan hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktor Ertan İskender'e ziyaret

01.06.2021 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktor Ertan İskender'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Bakan Koca'dan hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktor Ertan İskender'e ziyaret

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İskender'in durumunun her gün iyiye gittiğini belirtti.

"HEPİMİZİN SORUMLULUĞU"

Bakan Koca, "Saldırıların son bulması için takibimiz sonuç alana kadar devam edecek. Sağlık çalışanlarını korumak hepimizin sorumluluğu." ifadelerini kullandı.


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