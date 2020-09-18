Bakan Koca'dan koronavirüs paylaşımı: Korktuğunuz kapınıza gelmesin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüsle mücadeleye ilişkin yeni bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca, paylaşımındaki fotoğrafta 'Korktuğunuz kapınıza gelmesin' ifadesine yer vererek şunları ifade etti:

"83 Milyon, filyasyon ekiplerimizle gurur duyuyoruz. Virüse dur demek için, dedektifler gibi iz sürüyorlar. Başarıları dünya televizyonlarına konu oluyor. Böyleyken hangimiz, kapımızı çalmalarını isteriz? Hiçbirimiz. Öyleyse, maske ve mesafe kuralına uyalım. Temastan uzak duralım."

83 Milyon, filyasyon ekiplerimizle gurur duyuyoruz. Virüse dur demek için, dedektifler gibi iz sürüyorlar. Başarıları dünya televizyonlarına konu oluyor. Böyleyken hangimiz, kapımızı çalmalarını isteriz? Hiçbirimiz. Öyleyse, maske ve mesafe kuralına uyalım. Temastan uzak duralım. pic.twitter.com/G9f3afBHO5 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 18, 2020



