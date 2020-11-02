Bakan Koca'dan 'koronavirüs' uyarısı: İstanbul'daysanız ayrılmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'daysanız, ayrılmayın. Türkiye’deki vakaların yüzde 40’ı yaşadığınız şehirde. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin."

"İstanbul'a dönen büyüklerinizi bir süre ziyaret etmeyin. Kışı daha rahat şartlarda geçirmek için şehre gelen, çoğunluğu ileri yaşlardaki nüfusu, bazı riskler bekliyor. Vakaların %40’ı burada. Yüz yüze ziyaret sakıncalı. Lütfen büyüklerinizin ihtiyaçlarını telefonla öğrenin."