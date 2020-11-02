HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Koca'dan 'koronavirüs' uyarısı: İstanbul'daysanız ayrılmayın

Bakan Koca'dan 'koronavirüs' uyarısı: İstanbul'daysanız ayrılmayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 22:51 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'de koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı paylaşımda, İstanbullulara seslendi. Koca, İstanbul'da yaşayanlardan şehir dışı seyahatlerini çok gerekli olmaması durumunda ertelemelerini istedi.

Bakan Koca'dan 'koronavirüs' uyarısı: İstanbul'daysanız ayrılmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'daysanız, ayrılmayın. Türkiye’deki vakaların yüzde 40’ı yaşadığınız şehirde. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin."

"İstanbul'a dönen büyüklerinizi bir süre ziyaret etmeyin. Kışı daha rahat şartlarda geçirmek için şehre gelen, çoğunluğu ileri yaşlardaki nüfusu, bazı riskler bekliyor. Vakaların %40’ı burada. Yüz yüze ziyaret sakıncalı. Lütfen büyüklerinizin ihtiyaçlarını telefonla öğrenin."

koca

2 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı2 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
En Çok Okunan Haberler
İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'
İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'
'Abarttınız' deyince... 'Azıcık edep!'
'Abarttınız' deyince... 'Azıcık edep!'
Başını ve cinsel organını kesip kanlı elbiseleriyle çay içmiş
Başını ve cinsel organını kesip kanlı elbiseleriyle çay içmiş
Gözyaşları içerisinde izlediler! Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı
Gözyaşları içerisinde izlediler! Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı
3 yaşındaki minik Elif'in yeni görüntüleri
3 yaşındaki minik Elif'in yeni görüntüleri
İzmir depremiyle ilgili 9 gözaltı
İzmir depremiyle ilgili 9 gözaltı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar
İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Diğer Haberler
Üniversite öğrencisi Seda Dinçer'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
Üniversite öğrencisi Seda'dan acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
4 yaşındaki İsmail'in kopan kolu Kayseri Şehir Hastanesinde dikildi
Oyun oynarken kolu kopan çocuk için ekipler seferber oldu
Son dakika! İzmir Urla açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Urla açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Adana’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Adana’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
İzmir depreminin şiddeti iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı
Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
İzmir'deki depreme ilişkin provokatif paylaşımlara 3 tutuklama
Depremle ilgili provokatif paylaşımlara 3 tutuklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.